Bunu hak etmiyoruz

Hava sıcaklığı 42 dereceye yükselirken, sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı bunalttı. Kavurucu sıcaklar başkent Lefkoşa’da ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kimisi gölge alanlara kaçarken, kimisi de şemsiyeyle güneş ışınlarından korundu. Bazı vatandaşlar da aşırı sıcağa dayanamayıp olduğu yerde uyuya kaldı. Kuğulu Park’ta gölgelik bir alan bulan vatandaş, bankın üzerinde uyurken, kimisi de gölge yerlerdeki kafeteryalarda da oturarak zaman geçirdi. Diyalog muhabirine konuşan bazı vatandaşlar, havanın sıcaklığından ötürü bunaldıklarını belirterek, “Bu sıcaklara dayanılmaz. Ayrıca aşırı sıcaklar yetmezmiş gibi sık sık elektrik kesintileri de yaşanıyor. İnsanlar vantilatör, klima açamıyor” şeklinde konuştu.

Yine kesintiler olacak

Lefkoşa’da bugün Maliye Bakanlığı bölgesi, Meclis ve civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera fitness ve civarında elektrik kesintisi olacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00 -12.00 saatleri arasında olacak. Ayrıca orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yeşilırmak Su Fabrikası ve civarına da elektrik verilemeyecek.

Kesinti, sabah 09.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Girne’deki bazı sokaklarda da elektrik kesintisi yapılacak.

Orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışmalardan kaynaklanacak 09.00 ile 13.00 saatleri arasındaki kesintiden, Şht. Bayar Piskobulu Sokak, Şht. Temel Şimşir Sokak ve Dağyolu Sokak bölgeleri etkilenecek.

Bir saat elektrik verilmeyecek

Gazimağusa’da da bazı bölgelere 1 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Sabah saat 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.