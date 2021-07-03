İlişkiler güçleniyor

Ankara’da temaslarını sürdüren KKTC – Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile görüştü.

Açıklamaya göre, TBMM Yeni Hizmet Binası'nda gerçekleşen görüşmede ilk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, parlamentolar arası dostluk gruplarının sıcak ilişkiler içerisinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Çeşitli ülkelerle yapılacak dostluk grupları paylaşımlarıyla, üçüncü ülkelere Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmuş olacaklarını ifade eden Altuğra, özellikle üretim konusunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğinin altını çizdi.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da konuşmasında , KKTC – Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubunu misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gülpınar, “Tek arzumuz birlik ve beraberliğimizin her zaman devam etmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik anlamda hep ileri gitmesidir. Sadece turizm ve tarım değil; sanayileşmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesinin gür çıkacağı kanaatindeyiz” dedi.

Görüşmede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın yanısıra, Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler de yer aldı. Toplantıda TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Orhan Erdem de hazır bulundu.