Başarıları taçlandı

İş Kadınları Derneği’nin Telsim iş birliğinde düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, 10’uncu kez gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da önceki akşam yer alan ödül töreninde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

Devlet ve hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu törende konuşmalar yapıldı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, derneğin ülkeye katkıları ve misyonuyla ilgili bilgi verdi.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, girişimci kadınları destekleyen bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, girişimci kadınlara imkan tanımak için yapılan çalışmaları anlattı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Covid-19 sürecinde birlikte hareket etmenin öneminin ortaya çıktığını ve Türkiye’nin de bunu en iyi şekilde gösterdiğini vurguladı.

Törene katılan Başbakan Ersan Saner de KKTC’nin var olmasında kadının önemine işaret etti ve hükümet olarak kadın girişimcileri desteklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise iş kadınlarının cesaretlendirilmesi gerektiğini, ülkeye katkılarının büyük olduğunu vurguladı.

Kimlere ödül verildi?

Gecede “Yılın Kadın Girişimcisi” ödülü, Özyalçın Grup of Companies Yönetim Kurulu Üyesi Yaprak ve Yağmur Özyalçın’a, “Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi” ödülü, özel eğitim öğretmeni ve Yerdeki Yıldızlar Özel Eğitim Merkezi Kurucusu Dervişe Selimoğlu Varol’a, “Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi” ödülü Fırın Sahibi Münevver Cellatoğlu’na, “İş Kadınları Derneği Onur Ödülü” Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil’e ve “Telsim 25. Yıl Özel Ödülü” ise, Lemar Süpermarketleri Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Boyacı’ya takdim edildi.