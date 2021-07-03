Girne Belediyesi ve Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri iş birliğinde, “Duvarları sevgiye dönüştür” sloganıyla Boş Duvarlar Grafiti ve Resim Yarışması’na katılan takımlar ilk değerlendirmeler için sunumlarını yaptı.

Verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında dün gerçekleştiren toplantıdaki Değerlendirme Kurulunda; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Musa Kayra, sanatçı Şenol Özdevrim, eğitimci- şair Fatoş Avcısoyu Ruso yer aldı.

15-25 yaş arası gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya katılacak takımlar çalışmaları hakkında kurula bilgi verdi. Gençler önümüzdeki günlerde kentin çeşitli noktalarında uygulamada bulunacak.

Birinci gelen takıma 3 bin TL, ikinci gelen takıma 2 bin TL, üçüncü gelen takıma da 1000 TL ödül verileceği belirtildi.

Gençleri Boğaz’ı temizleyecek

Öte yandan Girne Belediyesi'nin 15-21 yaş arası gençlerden oluşturduğu Gençlik Platformu, 5 Temmuz Pazartesi saat 17.00'de Boğaz Piknik Alanı’nda çevre temizliği gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre, “Çöp bizim sorumluluk kimin?" sloganıyla gençlerin organize ettiği etkinlikte, çöpler ayrıştırılıp araştırılarak veri elde edilmesi de hedefleniyor. Ayrıştırılan çöplerin bir kısmı da geri dönüşüme gönderilecek.

Gençler, bu ilk farkındalık etkinlikleriyle ülkede, çevre kirliliğinde herkesin sorumlu olduğuna işaret ederek, hem insanların çevre kirliliğine neden olmaması hem de sürdürülebilir sıfır atık projelerinin bir an önce hayata geçmesi için çağrıda bulunacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler için saat 16.30 da Baldöken Otoparkı’ndan otobüs kalkacağı belirtildi.