Tatar cenazeye katılamadı

Ömer KADİROĞLU

Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kayınvalidesi; eşi Sibel Tatar, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Ekonomi ve Turizm eski Bakanı Derviş Kemal Deniz’in annesi Ayten Deniz dün son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz için Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde tören düzenlendi.

New York’ta bulunan Tatar törene katılamazken, cenazeye çelenk gönderdi.

Törene Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Başbakan vekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler Deniz’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Eşinin yanına defnedildi

Cenazede, Ayten Deniz’in ailesi taziyeleri kabul etti.

Ayten Deniz’in cenazesi, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşi Kemal Deniz’in yanına defnedildi.

Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal kıldırdı.

Yurt dışında bulunan Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da çelenk gönderdi.