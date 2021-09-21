Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 80’den fazlasının aşılanmasına karşın, kuzeyde bu rakamın yüzde 53’lerde kalması herkesi üzüyor. Diyalog’a konuşan ve çift aşısını tamamlamış olan vatandaşlar, aşıdan kaçınanlara “geç kalmayın. Hem kendinizi hem de başkalarını riske atmayın” çağrısı yaptı.

Kamu binalarının yanı sıra özel iş yerlerine girişlerde aşı şartının getirilmesi halinde bunun etkili olacağını düşünen vatandaşlar, ülkede çok sayıda yabancının yaşadığını anımsatarak, onları teşvik edici adımların atılmasını istedi. Vatandaşlar, aşı konusunda yabancı dilde yayınlanmış broşür ve afişin olmadığını dikkat çekti.



Ne dediler…?

Faiz Avcı

“İki dozu yaptırdım ve üçüncü doz aşımın gününü bekliyorum. Sinovac aşısını tercih ettim. Birçok kişi aşı olmaktan korkup kaçıyor ve aşı yaptırmıyor. Bunun tek nedeni insanlarımızın kulaktan dolma bilgilere inanmalarıdır. Yetkililerin insanları bilgilendirmesi aşıya teşviki arttıracaktır. Benim tavsiyem herkesin aşı olmasıdır. En azından hem sevdiklerimizin hem kendimizin hem de toplum sağlığı için aşı şarttır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum.”

Cem Deniz

“İki doz aşımı yaptırdım ve üçüncü doz için sıramı bekliyorum. İki doz BioNTech aşısı yaptırdım. Birçok insan bilgi kirliliği nedeniyle aşıdan korkuyor ve yaptırmak istemiyor. Aşı olmayan kişilere ve aşıdan korkan kişilere çağrı yapmak istiyorum; aşı kurtuluştur ve salgınla mücadelede çok önemlidir.”

Ali Yıldız

“İki doz aşı yaptırdım. Sinovac aşısını tercih ettim. Birçok insan aşı olmaktan kaçıyor ve korkuyor. Aşının faydası vardır ancak insanlar bunu dayatma değil kendi isteği ile yaptırmalıdır. Aşı olmayanlara ve kaçanlara tavsiyem kendilerini korumaları adına aşı yaptırmalarıdır. Salgının kontrol altına alınması ve virüsü kapan kişilerin hastalığı hafif atlatabilmesi için aşı şarttır.”

Tanur Cincioğlu

“Üç doz aşı yaptırdım. Birçok insan aşıdan korkuyor ve aşı yaptırmaktan kaçıyor. Ben iki doz Sinovac üçüncü dozumu da Pfizer yaptırdım. Kendimi son derece güvende hissediyorum. Aşıdan korkan veya aşıya karşı olanlara tek söyleyeceğim şey yanlış yaptıklarıdır. Bu nedenle salgınla mücadele için herkesin korkmadan aşı yaptırması gerektiğini düşünüyorum.”

Ahmet Vural

“İki doz aşımı da yaptırdım. Aşıdan kaçan ve aşı olmak istemeyen insanlar var. Bilmelidirler ki aşıdan kaçanlar hem kendilerine hem de sevdiklerine zarar veriyorlar. Ben aşımı yaptırdıktan sonra kendimi daha da fazla güvende hissediyorum. Herkes aşı olsun ve bu pandemi ile mücadeleye katkı koysun.”

Tuncer Coşkun

“İki doz aşı yaptırdım. Sinovac aşısını tercih ettim. İnsanların birçoğu halk arasında dolaşan bilgi kirliliği nedeniyle aşı olmaktan kaçıyor ve korkuyor. Ben ve çevremdeki herkes aşı oldu ve bir zararını görmedik. Bugün marketlere dâhil girerken aşı kartları soruluyor. Bence toplum sağlığı için herkesin aşı olması gerekiyor. Herkes aşısını olsun.”

Ömer Bilici

“Aşımı oldum. Çift aşılıyım ve üçüncü doz aşı için bekliyorum. Aşıdan kaçan, korkan birçok insan var ve bu bana saçma geliyor. Ölecek diye korkuyor ancak sigaranın içeriğini bile bile yanı zararlı olduğunu bile bile içmeye devam ediyor. Bence aşıdan kaçmaları çok saçma ve gereksiz. Aşı bizi kurtarabilecek bir şeydir. Aşı olduktan sonra kendimi son derece güvende hissediyorum herkese de aşı olmayı tavsiye ederim.”

Ahmet Samancıoğlu

“İki doz aşımı yaptırdım, Sinovac’ı tercih ettim. Birçok insan aşıdan korkuyor ve yaptırmıyor. Bunun tek nedeni bilgi kirliliğidir. İnsanlar her duyduklarına kimden bu bilgiyi aldıklarına bakmadan inanıyorlar. Bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Hem kendimiz hem de çevremizdekilerin sağlığı için herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Aşı olan kişilerin bu hastalığı daha hafif atlattığını duyuyoruz. Bu sebepten bile herkesin aşı olması gerekiyor.”

Şükrü Langer

“İki doz Sinovac ve bir doz da BioNTech aşısı oldum. Aşı olduğum için kendimi güvende hissediyorum. Birçok insan aşılardan korkuyor ve yaptırmıyor ancak bilim insanları bile bu aşıların koruyucu olduğu ve herkesin yaptırması gerektiğini söylüyor. Herkes bilmelidirler ki aşıdan kaçarak hem kendi hem de toplum sağlığını riske atarız. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum.”

Azmi Özlütaş

“Üç doz aşı yaptırdım. Ne bulduysam o aşıyı yaptırdım. Birçok insan yanlış yaparak aşıdan kaçıyor. Ancak salgınla mücadele etmek açısından büyük önem taşıyan aşılardan kaçmamak daha doğru olacaktır. Bilim insanlarından dinlediğim kadarıyla gönül rahatlığı ile aşı yaptırdım ve bana göre doğru olan da herkesin aşısını yaptırmasıdır.”

Ayhan Asar

“İki doz Sinovac aşısı yaptırdım ve üçüncü doz için daha zaman olsa da onu Biontech yaptıracağım. Birçok insan Corona aşılarından kaçıyor. Bunun nedeni toplum olarak bilgilendirilmememizden kaynaklanıyor. İnsanlar bilgi kirliliği ile kafasını karıştırıyor. Bilim insanlarının söylediklerini dikkate almamız gerekiyor. Ben çocuklarımı da aşılattım ve kendimizi güvende hissediyoruz. Herkese tavsiyem toplum sağlığını korumak adına aşı olmaları ve bilim insanlarına güvenmeleridir.”