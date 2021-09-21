Kesin karar Perşembe’ye

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin son toplantısında alınan karar doğrultusunda, tarafların Perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunacaklarını açıkladı. Oygar, epidemiyolojik değerlendirmenin sonucunda, aşılı kişilerin geçiş noktalarından PCR ve hızlı test olmadan geçmesi yönünde bir karar üretilebileceğini belirtti.

Oygar, adada her iki tarafta Covid-19 vakalarında düşüş yaşandığına işaret ederek, Perşembe günü taraflar arasında yapılacak epidemiyolojik değerlendirme sonucunda vakalardaki düşüşün devam ettiğinin tespit edilmesi halinde bu yönde bir karar alınabileceğini ve bu kararın, sınır kapılarında, büyük ihtimalle 27 Eylül Pazartesi’nden itibaren yürürlüğe konulacağını söyledi.

Ancak Oygar, şu an sınır geçişlerinde, “aşısız kişilerden” talep edilen son 72 saatlik negatif PCR ya da Antijen test uygulamasında herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin geçen Cuma günkü toplantısında ele alınan konulara ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu. Oygar, komite toplantısında, iki taraf arasında geçişlerde uygulanan Covid-19 tedbirleri, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Dijital Aşı Sertifikası için bireysel elektronik başvuru sistemi ile AstraZeneca aşılarının iade edilmesi olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını açıkladı.

Epidemiyolojik değerlendirme yapılacak

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin geçen Cuma yapılan toplantısında, daha önce Kıbrıs Rum tarafının ve son toplantıda da Kıbrıs Türk tarafının önerisiyle, aşılı kişilerin sınır kapılarından negatif hızlı test ve PCR sunmadan geçiş yapması konusunun görüşüldüğünü belirtti. Müsteşarı Oygar şunları söyledi:

“Bizim tarafta Ada Pass, diğer tarafta ise Safe Pass uygulaması var. Aşılı kişilerden genellikle kapalı mekanlara girileceğinde test istenmiyor, bazı istisnai durumlar olabiliyor. İki Sağlıklı Teknik Komitesi’nin bir önceki toplantısında mademki her iki tarafta da böyle bir uygulama var neden aşılı kişilerden sınır geçişlerinde PCR ve hızlı testi uygulamasına edilesin diye konuştuk. Komitenin Cuma günkü toplantısında ise, tarafların perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunup, bu konunun tekrardan değerlendirilmesine karar verdik.”

Vakalarda düşüş var

Sağlık Teknik Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik durumu 14 günde bir değerlendirdiğine ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verdiğine işaret eden Oygar, “Her iki tarafta vakalarda düşüş var. Taraflar, Perşembe günü, son 14 günlük verileri teati edecek ve bu veriler değerlendirilecek. Epidemiyolojik tabloya göre vakalardaki düşüşte bir değişiklik olmazsa o zaman 2’nci seviye olan turuncu kategoriye geçilebilir. Bu durumda, aşılı kişilerin PCR ve hızlı test olmadan sınır kapılarından geçmesine imkan tanıyan ortak bir karar alınabilir” dedi.

Oygar, şu an sınır geçişlerinde, aşısız kişilerden talep edilen son 72 saatlik negatif PCR ya da Antijen testi uygulamasında herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini de söyledi.

40 bin doz AstraZeneca aşısı iade edilecek

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen ancak kullanılmayan ve son kullanım süresi Ekim ayı sonunda dolacak olan AstraZeneca aşılarının iade edilmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Oygar, şöyle devam etti:

“AB 3 ve 10 Ağustos tarihlerinde toplam 80 bin doz AstraZeneca aşısı gönderdi. Şu ana kadar ülkede yaklaşık 13 -14 bin doz AstraZeneca aşısı uygulandı. Geriye kalan aşıların son kullanım tarihi 30 Ekim’dir. Bu kadar kısa bir sürede bu aşıların tümünü uygulamamız mümkün değildir. Aşıların son kullanım tarihinin bu kadar yakın olduğunu bilseydik, bu kadar aşıyı ilk başta almazdık. Bu aşıları heba etmemek ve aşıya ulaşamayan insanların kullanabilmesi için 40 bin dozunun iade edilmesini talep ettik, olumlu yaklaşıldı.”

Halktan talep gelmedi

Oygar, “AstraZeneca aşısı, virüsün Delta varyantına karşı etkili bir aşı olduğu için ülkede uygulanmasının iyi olacağını düşünmüştük. Hem halk için hem de yükseköğrenim için adaya gelecek öğrenciler için kullanılabilecekti ancak halktan yoğun bir talep gelmedi” dedi.

Oygar, ilk doz AstraZeneca aşısı olan ve ikinci dozunu yaptıracak kişiler için AstraZeneca aşılarının ayrılmış olduğunu, bu konuda endişe duyulmaması yönünde halka güvence verdi.

Aşıları almaya devam edeceğiz

AstraZeneca aşısının özellikle Delta varyantına karşı etkili olduğunu halka anlatmaya çalıştıklarını ancak insanlar arasında bir çekimserlik olduğunu belirten Oygar, “Elimizdeki mRNA aşılarını dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. Hastaneye yatan kişilerde AstraZeneca oranı düşük. AstraZeneca etkili bir aşı. İngiltere’de yaygın olarak kullanılan ve ölüm oranlarını azaltan bir aşıdır. AstraZeneca aşıları etkili aşılardan biridir, bu aşıyı yapınmaktan çekinmeyelim” diyerek halka çağrıda bulundu.

Oygar, kullanım süresi daha ileri tarihli olan AstraZeneca aşılarının gönderilmesini talep ettiklerini ve bu aşıları almaya devam edeceklerini de söyledi.