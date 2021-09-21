Analiz raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kiralık araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeyle yakalanan Khaled Alradawi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada uyuşturucu maddelerin analize gönderildiği, sonucun beklendiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 16 Eylül 2021 tarihinde saat 16.30’da Küçük Kaymaklıda şüpheli olarak görülen ZRZ 064 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, sürücü Khaled Alradawi’nin alıkonularak üzerlerinde ve araçta arama yapıldığını ifade etti.

Yapılan aramada, aracın el freni koruyucusunun altında 7 gram hintkeneviri bulunduğunu açıklayan polis, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, daha sonra, İbrahim Haşim Sokak Nicosia Park Residence araç park yerinde Khaled Alradawi’ye ait PF 505 plakalı araçta yapılan aramada bagaj kısmında 25 gram hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Khaled Alradawı’nin uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 40 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, ifadeler aldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.