Cezası yok

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada çıkan 13 yangının 7’sinin sebebinin sigara izmariti olduğu bildirildi. Söndürülmemiş sigara izmaritinin çevreye atılması büyük risk oluştururken, buna rağmen

Orman Yasası’nda bu durum suç olarak tanımlanmıyor ve cezası da bulunmuyor.

Diyalog’a konuşan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, mevcut yasada çevreye sigara izmariti atılmasıyla ilgili bir ceza öngörülmediğini ifade ederken, bu eksiklikten dolayı yasanın güncellenerek meclise gönderildiğini söyledi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de güncellenen yasada tütün ve tütün benzeri ürünleri doğaya atanlara asgari ücretin 10 katına kadar para cezası veya 3 yıla kadar hapislik öngörüldüğünü belirtti.

Zarar 41 bini aştı

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 13-19 Eylül tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde, KKTC’de 13 yangın ve 2 can kurtarma, 2 yol güvenliği olmak üzere 4 hususi servis olayı meydana geldi.

13 yangının sonucunda ise meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 41 bin 700 TL. Açıklamaya göre, belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri arasında, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, trafik kazası, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer aldı. Bir haftalık süre içerisinde sigara izmaritinden 7, kısa devreden 2, temizlik maksatlı 1, trafik kazasından 1, elektrik tellerinden 1 ve tespit edilemeyen nedenden 1 yangın çıktı.

Karzaoğlu: Yasada ceza öngörülmüyor

Söndürülmemiş sigara izmaritinin çevreye atılması büyük risk oluştururken, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, mevcut yasada çevreye sigara izmariti atılmasıyla ilgili bir ceza öngörülmediğini ifade etti. Karzaoğlu, yasanın güncellendiğini, hazırlanan Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Meclis Genel Kuruluna sevk edildiğini söyledi.

Öztürk: Cezalar belirlendi

Komiye Başkanı Öztürk de ülkede 1995’ten bu yana meydana gelen büyük orman yangınlarını araştırmak üzere oluşturulan özel komitenin hazırladığı rapor ışığında yasanın güncellendiğini söyledi. Öztürk, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, kararınca Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi kapsamında, yanan veya tam olarak sönmemiş sigara izmaritini ormana atmanın suç olduğuna dair düzenleme yapıldığını, bu maddedeki cezaların artırıldığını açıkladı.

Öztürk, yeni düzenlemeyle tütün ve tütün benzeri ürünleri doğaya atanlara asgari ücretin 10 katına kadar para cezası veya 3 yıla kadar hapislik öngörüldüğünü belirtti.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021, 09:46