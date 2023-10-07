Zor bir süreç

Kuzey Kıbrıs’ın en eski siyasilerinden, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) eski lideri ve meclis eski Başkanı İsmail Bozkurt, devletin isminden ‘Kuzey’ ibaresinin çıkarılarak, adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesine yönelik görüşlerini Diyalog’a anlattı. Bozkurt, isim değişikliği konusunda halkın ikna edilmesi gerektiğini, ancak halkın siyasete güvenmediğini söyledi.

Deneyimli siyasetçi Bozkurt şunları söyledi:

“İsim değişikliği için önce mecliste 34 milletvekilin evet demesi lazım. Ardından referanduma gidilmesi ve evet çıkması gerekiyor.

Sıkıntılı bir durum olabilir. Annan Planında da aynı isim geçtiği için muhalefet desteleyebilir. Ancak anayasada yapılacak bir değişiklik halka takılabilir. Toplumda siyasilere karşı büyük bir tepki var. 83 yaşındayım, uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim, halkın bu kadar şikayetçi olduğunu görmedim. Halkın bütününde siyasilere karşı tepki var. Eğer halka çok iyi anlatılmazsa sırf siyasete tepkiden dolayı halktan geçer not almaz.”

Bozkurt, isim değişikliği fikrinin yeterince olgunlaşmadığını da sözlerine ekledi.