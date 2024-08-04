Ağaçlar zarar gördü

Dipkarpaz - Zafer Burnu ana yolu arasındaki yol kenarında dün sabah yangın çıktı.

Yangında, 10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir adet zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre; Dipkarpaz - Zaferburnu ana yolunun 9-10'uncu kilometreleri arasında dün saat 15.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir adet zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandığını açıklayan polis, yangının polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölgede bulunan şahısların müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldüğünü bildirdi.



Seyir halindeki çöp kamyonu yandı

Bu arada Gazimağusa’da Amir Shazad’ın kullanımındaki ST 387 plakalı çöp kamyonunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 09.30’da çöp kamyonun elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında, aracın elektrik tesisatı, hava filtreleri, radyatörü, vinç hortumları ile tesisatı ve benzin hortumları yanarak zarar gördü.

Öte yandan, aat 17.30’da İskele’de bir inşaat alanının ön kısmındaki toprak yolda atık su kuyusu temizlediği sırada Salih Çakırlı kullanımındaki RE 247 plakalı vidanjör araçta yangın çıktı.

Aracın vakum motorlarındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında, aracın akü bölümü, elektrik aksamları ve tanker kısmı yanarak zarar gördü.



