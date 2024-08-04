464 kişiye ceza yazıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ülke genelinde önceki gün kontrol ettiği 2 bin 286 araç sürücüsünden 464’ü hakkında yasal işlem yaptı. Sürücülerin 4'ü tutuklanırken, 34 araç da trafikten men edildi. İlk sıradaki trafik suçları sürat ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmak oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dünkü denetimlerde hakkında yasal işlem başlatılan 464 sürücüden 112’si süratli, 17’si alkollü, 73’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 6’sının sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 61’inin emniyet kemersiz, 24’ünün seyrüsefer ruhsatsız, 8’inin sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerin 4'ünün trafik ışıklarına uymadığı, 3’ünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, birinin tehlikeli sürüş yaptığı belirlenirken, 155 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

TIR salon araca çarptı

Bu arada dikkatsizlik nedeniyle Gazimağusa’da kaza meydana geldi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, önceki akşam saat 18.30'da yönetimindeki ST 351 plakalı çekici TIR araçla Gazimağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyreden Tuncay Külekçi (E-43) Sema Otel önüne yaklaştığında dikkatsizliği sonucu sol şeritte seyreden Yüksel Bilol (K-24) yönetimindeki LV 087 plakalı salon araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken çekici TIR’ın sürücüsü Külekçi’nin sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi. Tuncay Külekçi tutuklandı.

