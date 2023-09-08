Beğeni topladı

“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ünlü Fransız komedi yazarı Moliere’in “Cimri” adlı oyunu Girne Amfitiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Açıklamaya göre, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının seyirci karşısına çıktığı “Cimri” oyununda bugüne dönük atıflar seyirci tarafından alkış aldı.

Yaklaşık 2 saat süren oyunun sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Oyun, paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adam olan Harpagon adlı karakterin cimriliklerini ve bu cimrilikler sonucu oluşan komik durumları konu alıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023, 10:03