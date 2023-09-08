4.4 milyon Euro’ya mal olacak

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle yaklaşık 2 yıl önce restorasyonu başlayan Selimiye Camisi (Ayasofya Katedrali) turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Selimiye Camisi 4.4 milyon Euro’luk bir bütçe ile uluslararası uzmanlar tarafından restore ediliyor.

Caminin restorasyonunun geçtiğimiz Ağustos ayında bitmesi planlanıyordu ancak süreç uzadı.

Önemli kültür miraslarından olan Selimiye Camisi, turistlerin de en çok görmeyi tercih ettiği yerlerin başında gelirken, restore sürecinin uzaması turist akışını olumsuz etkiledi. Arasta çarşısı esnafı, 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının halen bitmemesinden şikayetçi oldu. Bölgeye gelen turistlerin gelip camiyi göremeden gittiğini ifade eden esnaf, ayrıca Selimiye Camisinin altında büyük tüneller olduğunu ve bu tünel yapılarına kanalizasyon bağlantısının yapılmasıyla tarihi yapının temelden çürümeye başladığını iddia etti.

Caminin en kısa sürede bitirilmesini isteyen bölge esnafı, “Ülkemizin en gözde yerlerinden biri olan tarihi yapı halka ve turistlere açılmalıdır ”dedi.

Selimiye Caminin tarihçesi

Selimiye Camisi, tarihsel ismiyle Ayasofya Camii veya Ayasofya Katedrali, Lefkoşa'nın eski Katolik katedralidir. Kentin ana camisidir. Selimiye Camii, Kıbrıs'taki hayatta kalan en büyük ve en eski Gotik kiliseye ev sahipliği yapmaktadır.

Toplamda cami, 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebilmesine olanak sağlayacak bir büyüklükte ibadet alanına sahiptir.

Tarihi yapı, 1571’den sonra Osmanlı İmparatorluğu altında camiye dönüştürülmüştür.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023, 10:01