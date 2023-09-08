Bağımsızlığın yılmaz bekçileri

46. Dönem Mesleki Yedek Subay ve Çavuş celbi Gazimağusa’daki Gülseren Kışlasında ant içti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun de izlediği yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, sancağın tanıtılması ve yeminin icrası ile başladı. Celp adına dönem birincileri Asteğmen Can Karaoğlan’ın konuşması, Çavuş Yasin Akçay’ın şiirinin ardından, yaş kütüklerine dönem plaketleri çakıldı, eğitim ve atışlarda başarı göstererek dereceye girenlere ödülleri verildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarının ardından, Mücahitler Marşı’nın okunması ve resmi geçitle tören sona erdi.

Dönem adına konuşma yapan Atğm. Can Karaoğlan, vatani görevin kutsal bir görev olduğunu belirterek, vatanın birlik ve bütünlüğünü sağlamak adına ecdadın bıraktığı kutsal emaneti devralmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

GKK Komutan vekili Tuğg. Kadir Bayraklı da konuşmasında yemin töreninin göreve hazır olmanın, kanun, nizam, örf ve adetlere, “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışına bağlılığın sözlü ifadesi olduğunun altını çizdi.



Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023, 10:03