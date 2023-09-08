Telsim ivedilik istiyor

KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 4.5G’ye geçiş için 31 Temmuz’dan itibaren hazır olduklarını ve ihale şartnamesinde öngörülen 28 Ekim’i beklemeden bu geçişi yapabileceklerini söyledi.

KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve Kurumsal İletişim Uzmanı Berrin Bardak ile Türk Ajansı Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette Ajans Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile görüştü

Görüşmede Telsim ile TAK’ın 50’nci yılı nedeniyle yapılması planlanan projeler ve iş birliği olanakları ele alındı.

TAK’ın KKTC’nin resmi haber ajansı olarak ülkenin en önemli haber kaynağı ve önemli bir kurumu olduğunu ifade eden Tüz, Telsim olarak her türlü iş birliğine ve desteğe açık olduklarını belirtti.

Tüz, görüşme sırasında 4.5G’ye geçişle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

İhale şartnamesine göre ihale tarihinden 10 aylık bir süre içinde 4.5G’ye geçişin öngörüldüğünü ifade eden Sefer Tüz, Telsim olarak yatırımları hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve öngörülenden çok daha erken bir dönemde, 31 Temmuz’da 4.5G’ye geçiş için hazır hale geldiklerini vurguladı.

Vodafone olarak bu süreci önemsediklerini kaydeden Tüz, 31 Temmuz itibarıyla tüm testlerin başarıyla tamamlandığını söyledi. Tüz, “Biz vergi rekortmeni bir operatör olarak 31 Temmuz’dan itibaren hazırız. 28 Ekim’i beklemeden 4.5G’ye geçebilmek için ilgili bakanlıktan talepte bulunduk, yanıt bekliyoruz. Bu çağdaş teknolojiyi KKTC’de yaşayanların tamamının daha fazla gecikmeden kullanmasını amaçlıyoruz” dedi.

