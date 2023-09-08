Güzel ülkemizi koruyalım

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta suçların artması ve cezaevindeki mahkum sayısının 800’ün üzerine çıkması vatandaşları gelecek açısından ürkütüyor. Hükümetin bu konuda acil önlemler almasını isteyen vatandaşlar; suç işleyenlerin ve ülkede kaçak yaşayanların hızlı bir şekilde ‘ihraç’ edilmesini öneriyor.

Yeni Merkezi Cezaevi’nin dolduğunu, kapasitenin üzerinde mahkum ve tutuklu barındırmasının ürkütücü olduğuna değinen vatandaşlar; önlem alınmaması halinde suçların daha da artacağını ve yerli halkın ciddi zararlara uğrayacağını belirtiyor.

Ne dediler?...

Kamuran Işıklar

“Cezaevi doldu. Ya büyük bir yer yapacaklar ya da çoğu yabancı olan mahkûmları de port edecekler. Irkçı değilim ama bir mahkûmun devlete 22 bin lira aylık masrafı oluyorsa göndermeleri daha doğru bir karar olacaktır. Toplum çok gerilimli ve bunun nedeninin hem ülkeyi yönetenlerden kaynaklı olduğunu hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın gerilimli olduğunu düşünüyorum.”

Celal Çınarlı

“Merkezi cezaevi doldu taştı. Bir mahkûmun cezaevindeki gideri 22 bin TL, diğer yandan da asgari ücret 15 bin 750 lira ve bu durum devlete büyük bir yüktür. Suçların artışının nedeni bence işsizliktir. Pahalılık olduk sonra işsizlik çoğalıyor ve işsiz kalanlar da suç işlemeye yöneldiği için suçlarda bir artış yaşanıyor. Diğer yandan halkta da ciddi bir gerilim vardır. Her şey döviz üzerinden hesaplanıyor ancak gelirler Türk Lirası olduğu için ve insanlar gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılayamadığı için geriliyorlar.”

Kaya Beşerler

“Bu ülkeye bu kadar yabancı geldiği için suçlarda bir artış var ve cezaevi de doldu taştı. Suç oranlarının artmasının nedeninin geçimsizlik, pahalılık ve yabancıların ülkeye gelmesindeki artıştan kaynaklandığını düşünüyorum. Kıbrıslı olup da suç işleyen çok fazla insan yok ancak yurt dışından gelenler burada çok fazla suç işliyor. Bir mahkûmun cezaevindeki aylık gideri 22 bin TL ve bu rakam büyük bir rakamdır. O yüzden suç işleyenleri cezaevine koyarak onlara bakmak yerine ülkelerine göndermeleri daha doğru olacaktır. İnsanlarımız asgari ücretin düşük olması ve fiyatların çok fazla artmasından kaynaklı olarak gerginlik içerisinde olduğunu görüyoruz.”

Hasan Bektaş

“Merkezi cezaevi doldu taştı. Dışarıdan gelen çok sayıda yabancı olması nedeniyle suçların arttığını düşünüyorum. Bir mahkûmun merkezi cezaevindeki aylık gideri 22 bin lira ancak asgari ücretle çalışan bir kişi 15 bin 750 lira alıyor. Bu durum devlete ağır bir yüktür. Ülkeye girişi biraz kontrol altına alırlarsa suçlarda da düşüş olacak ve cezaevinde de yoğunluk yaşamayacak. İnsanlar artık gerilmiş durumdadır ve bu gerilmenin nedeni bence piyasadaki fiyatların aşırı derecede yükselmesidir.”

Hüseyin İmam

“Cezaevi doldu taştı. Ülke nüfusuna göre çok fazla suç işleniyor. Suçlardaki artışın bence ülkeye kontrolsüz bir giriş yapılması ve ülkeye girenlerin girişten sonra bir daha takibi yapılmıyor. Haliyle suçlar da artıyor. Bir mahkûmun merkezi cezaevindeki aylık gideri 22 bin liradır. Mahkûmlar asgari ücretliden daha iyi bir yaşam sürüyor. Toplum gerilim içerisindedir ve bu gerilimin nedeni 1970’li yıllardan bu yana hiç iyi bir şey olmamasından kaynaklıdır diye düşünüyorum.”

İbrahim Şaşkara

“Cezaevi doldu taştı ve bununla ilgili çözüm üretilmelidir. İnsanlar çığırından çıktı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle suç işlemeye yönelen insanlar nedeniyle de suçlarda artış oluyor. Bir mahkûmun merkezi cezaevinde aylık gideri 22 bin liradır ve bu devlete büyük bir yüktür. Toplumun büyük çoğunluğu gergindir ve bunun tek nedeni ekonomidir. İnsanlar geçim sıkıntısına girdikçe büyük gerginlik içerisine giriyor. Ben de şu anda alışverişe geldim ve ben de şu anda çok gerginim.”

Arif Kocabaş

“ Cezaevindeki yoğunluğun nedeni ülkeye girişlerde gerekli önlemler alınmamasından kaynaklıdır. Bu daha da artacaktır çünkü hiçbir kıstas uygulamadan her gelen bu ülkeye elini kolunu sallayarak giriyor. Ülkede suça karışanların yüzde 90’ı yurt dışından geliyor. Bir mahkûmun merkezi cezaevindeki aylık gideri 22 bin TL ve asgari ücret 15 bin 75. Bu bize gösteriyor ki asgari ücretle çalışanlar cezaevindeki mahkûmlardan daha zor bir hayat geçiriyor. İnsanlar büyük bir gerilim içerisindedir ve bunun tek nedeni ekonomik sıkıntı içerisinde olunmasıdır.”

Mehmet Öksüzoğluları

“Yeni cezaevi birçok eksikliklerle açıldı ancak şu anda onun da dolduğu söyleniyor. Orada çalışanlar çok zor şartlarda çalışıyor. Suç oranları artıyor. Suçlarda çeşitlilikler de artıyor. Bir mahkûmun merkezi cezaevindeki aylık gideri 22 bin TL asgari ücret de 15 bin 750 TL. Cezaevinde mutfak yapıp istihdam yaratarak daha ekonomik yemek imkânı sunarak dışarıdan yemek alımını ortadan kaldırırlarsa mahkûmların aylık maliyeti daha da düşecektir. İnsanlar büyük bir gerilim içerisindedirler. Bu gerilimin tek nedeni ekonomik sıkıntılardır.”

Tanju Eryıldız

“ Cezaevi doldu taştı ve bu konuda devlet yetkililerinin önlem alması gerekiyor. Suç oranlarındaki artışın ülkeye kontrolsüz girişlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Ülkede suç işlendiği zaman suçu işleyenin ülkede kaçak olduğu ortaya çıkıyor. Toplum çok gerilimli bir durumdadır. Bu gerilimin tek nedeni gelirlerin giderleri karşılamamasından kaynaklanıyor.”

Kemal Yücedağ

“Merkezi cezaevi maalesef doldu taştı. Buna yetkililerimiz bir önlem almıyor. Toplum nüfusunun artması nedeniyle ve ekonomik sıkıntılar ve maaşlardaki adaletsizlik nedeniyle suçlar da artıyor. Asgari ücret 15 bin 750 lira ancak bir mahkûmun cezaevindeki aylık gideri 22 bin liradır. İnsanların gelirleri giderlerini karşılamadığı için insanlar da geriliyor.”