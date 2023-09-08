Rahat durmadı

Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunduğu 2022-2023 yılları arasında iki kez suç işleyen Ali Akçam mahkum olduğu suçlardan tahliye edilir edilmez yine tutuklandı.

Cezaevinde yattığı dönemde iki kez içeriye uyuşturucu içerikli hap soktuğu belirlenen zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada narkotik şubede görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının cezaevinde hükümlü tutuklu bulunduğu 2022-2023 yılları arasında cezaevine uyuşturucu içerikli buprenorfin ve naloxone hapları içeriye sokmak suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Polis, zanlının 12 Eylül 2022 tarihinde 3 suç ortağıyla birlikte Gazimağusa’dan temin edilen uyuşturucu içerikli 10 adet buprenorfin haplı cezaevine soktuğunu, gardiyanlar tarafından tespit edildiğini belirtti.

Polis, suç tarihinde zanlı hakkında cezaevine yasaklı eşya ve uyuşturucu içerikli hap sokma suçundan dosya tazmin edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 16 Eylül 2023 tarihinde de 5 adet naloxone hapı cezaevine soktuğunu ve yine gardiyanlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkında 16 Haziran’da işlenen suçlardan dolayı da dosya tazmin edildiğini açıkladı. Polis memuru, başka bir suçtan hükümlü tutuklu olan zanlının cezasını tamamlayarak, 7 Eylül 2023 tarihinde tahliye edildiğini, cezaevinde olduğu sürede işlediği suçlardan dolayı yeniden tutuklanarak, mahkemeye getirildiğini söyledi. Polis, zanlının daha önce 3 ayrı uyuşturucu davasından yargılandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.