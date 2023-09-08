Dosya sundu

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı kabuldeki konuşmasında, sektörün öncelikli bazı konularını dile getirdi.

Bunların içerinde; ‘dijitalleşme, deprem sigortalarının zorunlu olması, enflasyon muhasebesi ile Sigorta Hizmetleri Yasasının güncellenmesi’ gibi konuların ivedi olduğunu belirten Çukurovalı, destek talep etti. Çukurovalı, talep ve çözüm önerilerinin yer aldığı dosyası Maliye Bakanı Berova’ya sundu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, konuşmasında, insanların yaşamları boyunca meydana gelecek ve gelmesi muhtemel olan risklerin yaratacağı maddi zararların karşılanması için hayatlarını ve ekonomik varlıklarını sigorta altına almayı tercih ettiğini, ancak bu tercihlerin günün sonunda mali imkânlarla sınırlı olduğunu belirtti.

Berova; “Özellikle enflasyon dönemleri içerisinde alım güçlerinde oluşan sıkıntılar sebebi ile de, sigorta fiyatlarının vatandaşlarımıza ağır bir yük haline gelmeye başladığını göz ardı etmemek gerekir. Çevremizden ve kendimizden de gözlemlediğimiz gibi, örneğin arabalara eskiden "full" sigorta yaptırırken bugün artık zorunlu sigorta seviyesine geçiş yapılması bunun bariz örneği. Dolayısıyla ülkemizdeki sigortacılık anlamında çalışan şirketlerimizin de elbette bu konuda hassasiyet gösterdiğini ve kendi içinde bir değerlendirme yaptığına inanıyorum.” dedi.

