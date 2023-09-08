Ürünler tanıtıldı

İstanbul’da dün başlayan 31’inci Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’u, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da ziyaret etti.

KKTC stantlarını ziyaret eden ve sanayicilerle görüşen Bakan Amcaoğlu, fuarların dünyaya açılma noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

31’inci Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nın ikinci gününde, Kıbrıs Türk sanayicilerinin yer aldığı stantlara yoğun ilgi var.

30’u aşkın ülkeden 1500’den fazla yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı fuarda; Kıbrıs Türk sanayicisi de ürünlerini tanıtıp, pazarlamaya devam ediyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu bugün fuardaydı. KKTC stantlarını gezen Bakan Amcaoğlu, sanayicilerle görüştü.

Amcaoğlu, fuarların dünyaya açılma noktasında büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Hedeflerinin daha iyisini yapmak olduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, ilerleyen günlerde bu yönde Türkiye Cumhuriyeti ile olan protokol ve anlaşmalarda güncellemeye gideceklerini söyledi.

Amcaoğlu, fuarların ürettiğini göstermek ve dünyayla tanışabilmek açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, “çok önceden buralara gelip makro anlamda üretim yapıp ihracatla birlikte o açıkları kapatabilmeyi öngörebilmek lazımdı” dedi.

31’inci kez düzenlenen fuarda ilk defa bu yıl 14 katılımcıyla yer alınabildiğini belirten Bakan Amcaoğlu, bakanlık olarak ülkenin üretiminin ve emeğinin sergilenmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Amcaoğlu: Fuarlar büyük önem taşıyor

Protokollerin güncellenmesi, kıyı ticareti anlaşmalarının yeniden düzenlenebilmesi, niş ürünlerin dünyayla kucaklaşabilmesi için fuarların büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, “Kendi kabuğumuzdan çıkamazsak, dünyayla kucaklaşmayı hedeflemezsek ve ‘üretiyoruz ama satamıyoruz’ şikayetinde bulunma hatası içindeysek; bu çağın gereklerinin tamamen dışında kalırız. Kapalı ekonomi koşullarında yaşayan üreticimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan üretileni, üreteni dünyayla kucaklaştırmak bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Bakan Amcaoğlu, fuarlara katılımın iktisadi ve mali iş birliği protokollerinin katkılarından ödenerek teşvik edilebildiğine de işaret etti.



Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023, 09:52