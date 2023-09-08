30 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nım Suriçi bölgesinde çıkan kavgada ağır yaralanan Gökhan Çil’in

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Çil’in yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı.

Çil’e yumruk atarak, yer düşmesine ve beyin kanaması geçirmesine neden olan Emircan Sakar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sakar’ın olaya müdahale etmeye çalışan şahıslara “sana ben vurdum, ne olacak, bana hiç bir şey yapamazsınız” diye bağırdığı iddia edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Vasfi Özbey, zanlı Emircan Sakar’ın, 4 Eylül 2023 tarihinde, Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde, tartıştığı Gökhan Çil’in yüzüne yumruk vurarak, yere düşüp, kafasını kaldırıma çarpıp, beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu anımsattı.

Polis, zanlının olaya müdahale eden başka bir şahsa da yumruk vurarak darp ettiğini ve “sana ben vurdum be, ne olacak, bana hiç bir şey yapamazsınız” diye yüksek sesle bağırarak, rahatsızlık suçunu işlediğini de aktardı.

Müşteki Gökhan Çil’in hayati tehlikesinin olmadığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.