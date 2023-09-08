Bir nesli devletten soğuttunuz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) münhalsiz-sınavsız istihdam yapıldığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

Açıklamaya göre Erhürman, “Memlekette kaç işsiz genç var? Hade hesap verin o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin başka bir şey yapmaya ehil olmadığını iddia etti.

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Erhürman, gece gündüz nutuklar atıp devletten bahsedenlerin, bütün bir nesli devletten soğuttuğunu ileri sürdü.

Hakaret ve sövmenin, dünyanın hiçbir yerinde düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamında olmadığını söyleyen Erhürman, özellikle siyasi konular söz konusu olduğunda neyin hakaret, neyin sövme, neyin eleştiri olduğunu tespit etmenin önemli olduğunu belirtti.

“Tehdit serbesttir” diye bir hukuk düzeninin söz konusu olmadığını söyleyen Erhürman, CTP’nin, söz konusu durumla ilgili bazı yasalarda değişiklik önerilerini Meclis'e sunduğunu anımsattı ve kendisine hakaret edildiğini ya da sövüldüğünü düşünen kişi ve kurumların tazminat davası açma hakkının da saklı olduğunu kaydetti.

“Sınavsız, münhalsiz…”

Kıb-Tek’e yapılan istihdamlar konusundaki iddiaları değerlendiren Erhürman, işsiz gençlere hesap verilmesini istedi.

Ortalıkta bir sürü iddianın dolaştığını, yapılan sınavın şaibeli olduğunun dillendirildiğini söyleyen Erhürman, 60’ın üzerinde insanın da münhalsiz-sınavsız işe alındığını savundu.

Bütün bunların karşısında, hükümetin tavrını eleştiren Erhürman, “Her konuda ağzına açıp da konuşan hükümetin ortakları bir şey söylemiyor. Normal bir hadiseymiş gibi davranıyorlar…” diye konuştu.

Ekonomik örgütlerin sürekli olarak, “Memlekette bütçenin yüzde 80’i maaş ve benzeri ödemelere gidiyor” dediğini anımsatan Tufan Erhürman, ekonomik örgütlerden söz konusu durumla ilgili açıklama gelmediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

“Memlekette kaç işsiz genç var?” diye soran Erhürman hükümete çağrıda bulunarak, “Hade hesap veren o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı.

“Artık bu zihniyete dur demek gerekiyor”

Eğitimle ilgili sendikaların, dosyalar ve raporlar açıkladığını ifade eden Erhürman, buna rağmen dört aydır hiçbir adım atılmadığını savundu.

“Okulların açılmasına 10 gün kaldı, tek bir alanda sorunun giderildiğine dair bilgi yok” diyen Erhürman, “Yapamazdınız zaten. Ne Eğitim Bakanı bakanlığa, ne de müsteşarı müsteşarlığa devam edeceğini biliyordu. Sürekli iskemle oyununa devam” dedi.

Kimsenin günü birlik işler dışında hiçbir işle ilgilenmediğini savunan Erhürman, "Artık bu zihniyete dur demek gerektiğini" belirtti.

Erhürman, “Ortaya koydukları zihniyetin memlekete verdiği zararın haddi hesabı yoktur” diye konuştu.

