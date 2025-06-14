Girne Belediyesi, anlamlı bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ermeni asıllı Rus resim eğitmeni Elina Petrosian’ın öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Farklıyız ama birlikteyiz” adlı sergi, 11 Haziran Çarşamba günü yoğun katılım ile renkli bir açılış gerçekleştirdi.

Sergide, yaşları 6 ile 16 arasında değişen 40 öğrencinin resimleri ile dizayn sınıfı öğrencilerinin tasarlayıp diktiği tarihi kostümler ve eskiz çalışmaları yer alıyor. Sergiden elde edilecek tüm gelir, özel gereksinimli bireylere hizmet veren Girne Rehabilitasyon Merkezi – Cheshire Home’a bağışlanacak. Sergi, 20 Haziran’a kadar Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu’nda, hafta içi her gün 09.00- 15.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

