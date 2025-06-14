Ankara’da ‘Güvenlik Zirvesi’

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Fidan, "Ülkemizi ilgilendiren senaryolara göre tedbirleri aldık." dedi. Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapan Hakan Fidan, "Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz." dedi.

"Diplomasi, savaşın tek alternatifidir." diyen Fidan açıklamasında şunları belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz.

Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir.

Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir.

Diplomasi, savaşın tek alternatifidir.

İsrail’in İran’a yönelik saldırısı akabinde ilgili tüm kurumlarımızla yaşanan gelişmeleri bütün boyutlarıyla ele aldık, gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu süreçte kurumlarımız kendi muhataplarıyla yakın temas içerisinde gelişmeleri takip etmektedir.

Ülkemiz, bölgemizde yaşanan güvenlik riskleri karşısında gerekli tedbirleri en üst düzeyde almıştır."

