Şüphe ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da, rutin kontrol gerçekleştiren polis ekipleri, durdurdukları kiralık aracın sürücüsü Serkan Bozok’un, şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle üzerinde yaptığı aramada, iç çamaşırı içerisinde 4 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlının evini de arayan polis; hassas terazi ile uyuşturucu kalıntısı bulunan birçok emtiayı emare olarak aldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol; 12 Haziran saat 18.40’ta, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, Dörtyol Polis Karakolu önünde gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında, kiralık aracıyla durdurulan zanlının, şüpheli hareketler sergilediğini ve karakol içerisine götürülerek üzerinin arandığını söyledi. Polis, yapılan arama sonucunda zanlının iç çamaşırı içerisinde 4 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlının, suçunu itiraf ettiğini belirten polis; evinde de bir arama yapıldığını ve hassas teraziyle uyuşturucu kalıntısı bulunan bir çok emtiaya el konduğunu bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını aktaran polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

