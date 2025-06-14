‘Dijital dönüşüm sağlanacak’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; yükseköğrenim, tarım, sanayi, inşaat ve emlak sektöründeki gelişmelere işaret etti; dijital dönüşüm, teknolojinin gelişmesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla turizm adası olan KKTC’yi bilişim adası yapma yolunda iddiaları bulunduğunu vurguladı.

Tatar, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Alper Gezeravcı’yı ülkede görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, TEKNOFEST KKTC’de bir araya geldiklerini hatırlattı.

Tatar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın TEKNOFEST KKTC’de yaptığı konuşmada, Mavi Vatan’ın kalbi olan KKTC’nin, dijital altyapının tamamlanmasıyla bilişim adasına dönüştürülebileceğini ifade ettiğine dikkat çekti.

Uzay çağının yakalanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Türkiye yüzyılında daha başarılı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konulardaki başarısının Türk Devletlerine de yansıdığını söyledi.

"KKTC’nin hudutları, toprağı, nüfusu ve potansiyeli belli"

KKTC’nin büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC’nin hudutları, toprağı, nüfusu ve potansiyelinin belli olduğunu kaydetti. Türk dünyası ve özellikle 60 kilometre uzaklıkta olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin başarılarının KKTC’ye de yansıdığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki milli hak ve menfaatlerin korunmasında Mavi Vatan’a önem verdiklerini belirtti. Tatar, KKTC'nin Gök Vatan hava sahasında da her türlü hak ve hukukun korunması konusunda önemli bir devlet olduğunu söyledi.

Alper Gezeravcı’nın KKTC ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Tatar, bilim insanlarının KKTC’yi ziyaret etmesi ve burada konferanslar vermesinin KKTC’nin imajına ve hedeflerine katkı koyduğunu belirtti. Tatar, Alper Gezeravcı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

“Büyük bir şans”

Gezeravcı da, kardeş iki devletin eş güdüm içerisinde hareket etmesinin önemini belirterek, bilimin farklı alanlarındaki çalışmalara yol açılması ve imkan verilmesinin çok büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür eden Gezeravcı, bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetleri derleyip toplayıp temelden, tohumdan ağaç noktasına getiren Bilim Lefkoşa’ya da katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Kabulde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) KKTC Sorumlusu Çağatay Özdem de yer aldı.

