Güneyde oteller doldu

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından 16 uçuşun İsrail'den Larnaka ve Baf havaalanlarına yönlendirildiği ve otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’ı aştığı bildirildi.

Rum Otelciler Birliği Başkanı Marios Polyviou, Philenews'e yaptığı açıklamada, "Turizm bakan yardımcımız tarafından, bu 16 uçuşun yolcularının Estia programı aracılığıyla otel aradıkları konusunda bilgilendirildik" dedi.

Polyviou, “Larnaka'da çok az müsaitlik var çünkü ayrılmak üzere olan İsrailliler kalış sürelerini uzatmak istediler ve uçuşları iptal edildi” diye devam etti.

Polyviou'ya göre Larnaka'daki otel doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken; diğer bölgelerdeki oteller de yoğunluk yaşıyor.

Baf Otelciler Derneği Başkanı Euripides Loizides, Rum Haber Ajansı'na (KHA) yaptığı açıklamada, amaçlarının, Kıbrıs’a yönlendirilen insanlara en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025, 09:58