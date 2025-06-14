Mapis kuryelik yaptı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Tırpan Operasyonu” kapsamında ele geçirilen satışa hazır 36 paket halinde bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan 2’si Liberya, 3’ü Nijerya uyruklu 5 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Bwehfa Mapis Istifanuus ile Christopher Nnamzeıe Uche’nin ülkede kaçak yaşam sürdüğü, kardeş olan Harriet Carson ile Lewis Nyahn Carson’un polis darp suçundan daha önce tutuklandıkları belirtildi. Joshua Ayomide Oladimeji’nin ise muhaceret kontrolünün sürdüğü kaydedildi. Bwehfa Mapis Istifanuus, polise verdiği ifadede 600 TL karşılığında kuryelik yaptığını itiraf ettiği açıklandı.

Carson pencereden kaçtı

Mahkemede olguları aktaran polis; 10 Haziran 2025 tarihinde Hamitköy’de yaşayan zanlıların ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20.40-21.15 saatleri arasında operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis; ihbar edilen adrese gidildiğinde zanlıların kapıyı açmadıklarını belirtti. Polis; eve girildiğinde Uche, Oladimeji, Harriet Carson ve Lewis Nyahn Carson’un ikametgahta ayrı ayrı odalarda tespit edildiğini kaydetti.

Polis; bu esnada Lewis Nyahn Carson’un odasının penceresinden atlayarak kaçtığını açıkladı. Polis; Harriet Carson ile Uche, Oladimeji’nin ikametgah içerisinde tutuklandığını söyledi.

Polis; operasyon esnasında eve gelen Bwehfa Mapıs Istifanuus’un da yakalandığını açıkladı. Polis; evde yapılan aramada zanlı Istifanuus’un yatak odasında satışa hazır vaziyette 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam yaklaşık bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis; pencereden atlayıp kaçan zanlının ise 11 Haziran saat 00.20’de narkotik şubeye gelerek teslim olduğunu açıkladı.

Polis; Istifanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir konumdan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı. Polis; diğer 4 zanlının ise uyuşturucuyla ilgili bilgileri olmadığını söylediklerini ve ifade vermediklerini belirtti.

600 TL karşılığında kuryelik yaptı

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde uyuşturucuların analize gönderildiğini, zanlıların cep telefonunda ilk incelememin yapıldığını söyledi. Polis, Istıfanuus’un cep telefonunda hassas terazi fotoğrafı tespit edildiğini; izahat istendiğinde ikinci bir ifade verdiğini; ifadesinde 2025 yılı Mayıs ayında bir şahıstan her biri 100 gram olan 8 ayrı paket uyuşturucu aldığını ve başka bir şahsa teslim ettiğini, bu iş karşılığında 600 TL aldığını söylediğini aktardı.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Uche ile Istifanuus’un ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis; Carson kardeşlerin ise polisi darp ve görevinden men suçlarından teminata bağlı olduklarını açıkladı. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, aranan iki şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

