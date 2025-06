Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan ile iş birliğini daha da ileriye taşımak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Üstel, Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’na (AZERTAC) konuştu, soruları yanıtladı.

Üstel, Azerbaycan ile ilişkileri; spor, turizm, ekonomi, sanat ve kültür gibi alanlarda daha da ileri taşımak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Kısa süre önce Ulusal Birlik Partisi (UBP), Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında bir protokol imzalandığını anımsatan Üstel, "Bu protokol çerçevesinde üç kardeş ülkenin insanlarını nasıl daha sık bir araya getirebiliriz, hangi etkinlikleri düzenleyebiliriz gibi konularda fikir birliğine vardık. Bu yönde faaliyetlere başladık. Bir yandan gençlerimizin ve kadınlarımızın partiler arası iş birliğinde daha aktif rol almasını sağlarken, diğer yandan iş insanlarımızı bir araya getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizle ve ana vatanımız Türkiye ile her zaman, her yerde söylüyoruz ki; ‘biz bir milletin üç devletiyiz’. Ülkelerimizi daha ileriye taşımak için her türlü iş birliğine hazırız. Bu yönde faaliyet göstermekteyiz. Bu bizim için çok önemlidir.” diyen Üstel, Azerbaycan ziyaretlerinde kendilerini “öz yuvalarında” gibi hissettiklerini vurguladı.

Sergiyi ziyaret etti

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Aile İşleri ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

Başbakan Üstel’e sergi ziyareti sırasında Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Problemleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova rehberlik ederek sergi hakkında bilgi verdi.

Sergide, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin haber ajansları tarafından derlenen geleneksel aile fotoğrafları yer aldı.



Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025, 09:58