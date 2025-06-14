Geç kalmışlar

Güney Kıbrıs’taki Yeşil Partisi; Kıbrıs Rum mallarına yönelik suç dosyalarına 33 yeni isim ekledi. İsimler arasında az sayıda yabancının olduğu, çoğunluğu Türk ve KKTC vatandaşlarının teşkil ettiği bildirildi.

Polise giden heyet üyeleri şöyle açıklandı:

“Kyriakos Tsimillis, Öz Karahan, Panikos Kyriakides ve Elena Kozakou Lymbouri.”

Karakol ziyaretinin ardından konuşan Tsimillis, toplanan verilerin kamuoyuna açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eğer her örgütlü grup yıllar boyunca her ay en azından 15 isim toplasaydı, muhtemelen binlerce gaspçının bir şekilde bu devam eden şölene dahil olduğu ve sadece sahiplerinin malları ve hakları pahasına değil, aynı zamanda Kıbrıs sorununa bir çözüm olasılığı pahasına da olsa, büyük boyutlara ulaşan mevcut suçu kesinlikle sıfırlamış olurduk.”

Yaşananların, mülkiyet sorununun temel çözümü olan göçmen topraklarının iadesini işe yaramaz hale getiren fiili durumlar yarattığını söyleyen Tsimillis, sunulan verilerin kuzeydeki Türk ve Kıbrıslı Türk şirketlerini kapsadığını, bunların arasında birkaç yabancı şirketin de bulunduğunu ifade etti.

Karahan: Onur duyuyorum

Rum Yeşiller Partisinde faaliyet gösteren Öz Karahan ise açıklamasında, savaşın üzerinden 50 yıl geçtiğini belirterek "Maalesef devletimiz Kıbrıs Cumhuriyeti bunu ancak 2006 yılında suç saymış, ilk cezayı da parti olarak çabalarımız ve aktif vatandaşların çabaları sayesinde geçen yıl vermiştir" dedi.

Türk medyasında kendisini "hain" olarak nitelendiren bir yazı yayınlandığının hatırlatılması üzerine Karahan, "Bu benim için bir onur nişanıdır" dedi.