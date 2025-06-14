Sert yükseliş olacak

Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Derneği Başkanı Savvas Prokopiou, Ortadoğu'da artan gerginlik nedeniyle akaryakıt fiyatlarının sert bir şekilde artmasının beklendiğini söyledi.

Prokopiou, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki büyük bir artış bekleniyor ve bu sefer daha dik olacak, çünkü ham petrolün fiyatı sadece iki gün içinde varil başına 10 dolar arttı" dedi.

Küresel varil fiyatlarının yükselmesinden itibaren yerel fiyatların etkilenmesinin genellikle "on gün ile iki hafta" sürdüğünü, ancak enerji bakanlığı ve ithalat şirketlerinin "sevkiyatların ne zaman ulaştığını ve fiyat artışlarının ne zaman uygulandığını en iyi bilenler" olduğunu açıkladı.

Ekonomist Tasos Yiasemides ise; İran ile İsrail arasındaki gerginliğin "küresel piyasalarda yeni bir oynaklık dalgasına yol açtığını ve petrol fiyatlarının buna ilk tepki verenler arasında yer aldığını" söyledi.

Yiasemides; bunun, petrol fiyatlarının düştüğü ve petrol üreten ülkelerin üretim ve arzı artırma planlarını duyurduğu bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Yiasemides, "Etkinin yoğunluğu ve ölçeği, çatışmanın ne kadar süreceğine ve askeri operasyonların kapsamına bağlı olacak" dedi.

Ayrıca, "bölgede öngörülemeyen bir çatışma korkusunun, başta altın olmak üzere güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdığını" kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025, 09:59