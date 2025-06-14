Aileler de izledi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) İlkbahar 2025 Celbi Acemi Erlerin Ant İçme Töreni dün yapıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; törenin, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda saat 10.00'da icra edildi.

Töreni aileler de izlerken, gurur ve duygu dolu anlar yaşandı. Çocuklarına sarılan aileler sevinç gözyaşları döktü.

