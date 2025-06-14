Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) İlkbahar 2025 Celbi Acemi Erlerin Ant İçme Töreni dün yapıldı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; törenin, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda saat 10.00'da icra edildi.
Töreni aileler de izlerken, gurur ve duygu dolu anlar yaşandı. Çocuklarına sarılan aileler sevinç gözyaşları döktü.
Aileler de izledi
İlkbahar 2025 Celbi Acemi Erler için yemin töreni düzenlendi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) İlkbahar 2025 Celbi Acemi Erlerin Ant İçme Töreni dün yapıldı.
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