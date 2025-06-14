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Aileler de izledi

İlkbahar 2025 Celbi Acemi Erler için yemin töreni düzenlendi

Aileler de izledi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) İlkbahar 2025 Celbi Acemi Erlerin Ant İçme Töreni dün yapıldı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; törenin, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda saat 10.00'da icra edildi.
Töreni aileler de izlerken,  gurur ve duygu dolu anlar yaşandı. Çocuklarına sarılan aileler sevinç gözyaşları döktü. 
 

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