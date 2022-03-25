700 başvuru var

Güney Kıbrıs’ta bulunan 700 kadar Ukraynalı mültecinin, koruma için Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’ne başvuruda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in açıklamasına dayandırdığı “Kıbrıs Ukraynalı Mültecileri Kucaklıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta bulunan Ukraynalıya Yabancılar ve Muhaceret Dairesi tarafından Avrupa talimatlarına göre, bu kişilerin ülkedeki pasaportlarını teşkil eden ilk “özel ikamet kartlarını” verildiği belirtildi.

Habere göre, Nuris, ilgili bir soru üzerine, yaklaşık 700 başvurunun yapıldığını ve bunların çok hızlı bir şekilde incelendiğini söyledi. Nuris, bu kişilerin savaşın başladığı 24 Şubat’tan sonra Güney Kıbrıs’a gelen kişiler olduğuna dikkat çekti.

Nuris ayrıca 2022 yılı içerisinde 20 Mart’a kadar 4 bin 800 yeni siyasi sığınma başvurusunun yapıldığını da söyledi.

İkamet sorunu var

Öte yandan, Politis gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos ile Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis arasında, Ukraynalı mültecilerin, “Mağusa bölgesindeki” turistik tesislerde misafir edilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandığını yazdı.

Habere göre, Pirillis, geçtiğimiz günlerde kamuoyu önünde yaptığı açıklamada, Ukraynalı mültecilerin Protora’daki turistik tesislerde değil, topluma entegre olmaları için Paralimni’de misafir edilmesi yönünde görüş belirtmişti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos ise dün bölgeyi ziyaret ederek, Paralimni Belediye Başkanı ile aynı fikirde olmadığını, konunun insani olduğunu ve 1974 yılında birçok Rum göçmenin yurt dışında kabul edildiğini hatırlattı.

Karusos, Ukraynalı mültecilerin turistik tesislerde kalabileceğini ifade etti.