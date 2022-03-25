Kırsal doku korunmalı

Emir ERTORUN

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), “Kuzey sahillerinin sağlıklı gelişimi ve bölgenin alt yapı sorunları ile ilgili farkındalık yaratılması” amacıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, “Kuzey sahillerinin sürdürülebilir çevresel gelişim temelinde, ekonomik değeri ve yaşam kalitesi yüksek, altyapısı gelişmiş, kırsal dokunun korunduğu yaşam alanına dönüştürülmesi” ele alındı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, bürokratlar, yatırımcılar ve konuklar katıldı.

Esentepe’de, Korineum Golf & Beach Resort’ta yer alan toplantının açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “amacımız; ülkemiz için bir farkındalık yaratmak, altyapı ile ilgili geç kalmamak, ‘geç kaldık’ diye hayıflanmamızın önüne geçmektir” dedi. Gürcafer, gelişmenin önüne geçilemeyeceğini, kuzey sahil şeridinde de gelişmenin önüne geçilemeyeceğini, o yüzden bu bölgede akıllı, yeşil, gelişmiş, sürdürülebilir kentler oluşturulmasının önemine işaret etti.

Yatırım ve gelişmeler sağlanırken de yerli esnafın, toplumun kalkınacağı bir model düşündüklerini ifade eden Gürcafer, katılan herkese teşekkür etti.

Toplantıda kimler konuştu

Toplantıda; Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Harun Orçan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sunumlara geçildi.