Güldürürken düşündürecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Moliere’in 17. yüzyılda yazdığı ve Nazım Hikmet’in 20. yüzyılda yeniden kurgulayarak uyarladığı “Tartüf 59” oyununu, Yaşar Ersoy’un çağdaş yorumu ve yönetimiyle “Tartüf 24” adıyla sunuyor.

Yaşar Ersoy’un yönetmenliğinde kalabalık bir kadro ile sahnelenen “Tartüf 24” oyunu, 7 Şubat Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

Açıklamada, “İzleyici ‘Tartüf 24’ oyununda dününü, bugününü komedinin eleştirel diliyle izlerken hem gülecek hem gelmekte olan kara tehlike karşısında düşünecek” denildi.

"Tartüf 24” oyununda, Kıymet Karabiber, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, Osman Ateş, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı, Açelya Bükülmez, Asu Demircioğlu, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Ekin Karaböcek, Umut Ersoy rol alıyor.

Oyunun dekor-kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, müziğini Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı, koreografisini Osman Ateş ve Açelya Bükülmez, dramaturgisini Aliye Ummanel, ışık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, yönetmen yardımcılığını ve afiş/broşür tasarımını Umut Ersoy, dekor/kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ritimleri Melek Erdil, Umut Ersoy, Fuat Zorali, Cem Aykut, fotoğraf çekimini Yıltan Taşçı, sahne amirliğini de Mehmet Demir yaptı.

Oyun, her cuma ve çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sunulacak.

Oyunun biletleri www.biletinial.com adresinden ve Belediye Tiyatrosu gişesinden mesai saatlerinde temin edilebiliyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 09:31