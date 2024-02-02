TİKA destek veriyor

Nohut, fasulye ve mercimek gibi baklagillerin üretimini arttırmak, bu ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak maksadıyla geliştirilen Kuru Baklagil Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Proje kapsamında Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından hibe edilen kuru baklagillerin hasadında ve toplanmasında kullanılan ekipman ve romörklerden oluşan filonun da teşhiri yapıldı.

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünün Türkmenköy İstasyonunda düzenlenen tanıtım etkinliğine Türkiye’nin Lefkoşa Büyükeçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar da katıldı.

Proje Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) iş birliğinde ve TİKA desteği ile yürütülüyor.

Feyzioğlu: El ele kol kola yola devam

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu törende yaptığı konuşmada, KKTC ve TC’nin el ele kol kola yoluna devam edeceğini belirtti.

TİKA’nın, Türkiye Dışişleri Bakanlığının en yakın destekçisi olduğunu ifade eden Feyzioğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Serkan Kayalar’ın emsalsiz yönetimiyle gönül coğrafyasında muhteşem işler yapıldığını söyledi.

TİKA’nın kültürel mirasa da sahip çıkarak, insanların doğrudan kalplerine de dokunulduğunu belirten Feyzioğlu, KKTC’de yapılan çalışmalarla insanların doğrudan kalplerine dokunan işlere imza attıklarını belirtti.

Enginar ve narenciyede görülen yeşillenme hastalığındaki sorunu çözmek için çok çaba sarf edildiğini belirten Feyzioğlu, “Başka bir ülke olsa Türkiye asla bu kadar çaba sarf etmezdi” dedi ve söz konusu KKTC olduğundan Türkiye’nin tüm kaynaklarını ve birikimini seferber ederek enginar ve narenciyedeki sorunu çözdüklerini belirtti.

Çavuş: 3 milyon dolarlık baklagil tüketiliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da Projenin Kıbrıs Türkü'nün kendi kendine yetmesini sağlayacak projelerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

KKTC’de yılda 3 milyon dolarlık baklagil tüketimi bulunduğunu belirten Çavuş, “Bu proje ile birlikte 3 milyon doları, kendi içimizde üretip kendi içimizde katma değer yaratacağız” dedi.

KKTC’de 1980’li yıllarda baklagil üretiminin 20 bin dönümlerde olduğunu, bugün 150-200 dönüme düştüğünü kaydeden Çavuş, baklagil üretimini arttırmak için 4 yıl önce üreticilere alım garantisi verilmeye başlandığını, bu proje ile birlikte dönüm başına bin TL destek vermeye başladıklarını ayrıca nohudu da Tarım Sigortası kapsamına aldıklarını ifade etti.

Kayalar: 4 yılda 150 proje

TİKA Başkanı Kayalar ise 170 ülkede hizmet veren TİKA’nın 32’nci yılını kutladığını, KKTC’de de 4 yılda 150’nin üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Kayalar, her bir projede iş birliğini geliştirme, toplumun refahını arttırma, sosyal ve ekonomik kapasitesini arttırmanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının birikim ve iş birliğinin meyve verdiğini kaydeden Kayalar, Gazimağusa’da Laguna Balıkçı Barınağı, Devlet Üretme Çifliğinin modern sağımhanesi de dahil küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için verilen desteklerin yanında baklagil üretiminin arttırılması için geliştirilen bu projenin de anlamlı olduğunu söyledi.

Kayalar, “Nohut başta olmak üzere yeşil mercimek ve fasulye gibi üretimi KKTC’de azalan kuru baklagillerin üretimini arttırarak dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmekte” dedi.

Deniz: İhracat odaklı pilot bir proje

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, ihraç edilebilecek ürünlerin yetiştirilmesini, katma değeri yüksek ürünlerin verimli üretiminin teşvikini hedefleyen projenin parçası olmaktan memnun olduğunu, projeyi alım garantisi ile desteklenebilecek, ihracat odaklı pilot bir proje olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

KKTC’nin yarı kurak bir iklime, bununla birlikte farklı ürünler yetiştirmeye elverişli topraklara sahip olduğunu kaydeden Deniz, esas hedefin iklime uygun ürünleri verimli bir şekilde üreterek, çevre ülkelerin pazarlarında pay sahibi olmak olduğunu ifade etti.

TİKA heyetinden Tatar’a ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan’ı kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, TİKA’nın KKTC için değerli ve önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, KKTC’nin tarihini, kültürünü paylaşacak ve üretkenliğini arttıracak şekilde yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 09:31