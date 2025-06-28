Destek talebinde bulundu

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Narenciye İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Hastürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kabulde narenciye sektörüyle ilgili yaşanan sorunlar, ihracat süreci ve teşvik ödemeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova kabulde yaptığı konuşmada, tarımın ve üretimin ülke için önemine dikkat çekerek, “Küresel gelişmelere baktığımızda, tarımsal üretim ve su önümüzdeki 10 yılın en kritik meselelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle gerek narenciye, gerekse de diğer tarımsal ürünler olsun üretimi korumak ve geliştirilmesini sağlamak hükümetimizin en önemli önceliklerinden bir tanesi” dedi.

Narenciye İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Hastürk ise konuşmasında, narenciye ihracatında geçen sezon yaşanan sorunlara değinerek, “Bu yıl ise yavaş yavaş toparlanmaya çalıştık. Geçen seneye göre bu sezonu daha başarılı buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hastürk konuşmasında, teşvik ödemeleri konusundaki taleplerini yineleyerek, teşvik primlerinin zamanında ödenmesi noktasında destek talep etti.

Akaryakıt bizde daha uygun

Bu arada Bakan Berova, akaryakıt fiyatlarına ilişkin son gelişmeleri değerlendirerek kamuoyuna açıklama yaptı.

Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler ve İran-İsrail arasındaki savaşın küresel enerji piyasalarında dalgalanmalar yarattığını kaydeden Berova, bunun petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişe neden olduğunu söyledi. Berova, ülkenin enerji ihtiyacının büyük kısmının ithal petrol ve türevleriyle karşılandığını, mevcut küresel fiyat artışlarının akaryakıt fiyatlarına da yansıdığını belirtti.

Hükümetin insanların refahını koruma ve ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılma önceliğiyle hareket ettiğini vurgulayan Berova, “Ancak uluslararası piyasalardaki bu durumdan dolayı, akaryakıt fiyatlarında 18 Haziran -25 Haziran tarihlerinde yapılan akaryakıt fiyatlandırmasında benzinde toplam 3 TL 27 kuruş, Euro Dizel’de toplam 6 TL 35 kuruşluk bir artış yaşanmıştır.” dedi.

Hükümetin, halkın alım gücünü korumak için Fiyat İstikrar Fonu’nu etkin bir şekilde kullandığını, ülkedeki akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs’tan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden çok daha ekonomik olduğunu belirten Berova, “Hükümet olarak, yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen, halkımızın alım gücünü koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Fiyat İstikrar Fonu başta olmak üzere tüm mali araçlarımızı, vatandaşımızı koruyacak şekilde seferber etmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz, her bir vatandaşımızın günlük yaşam maliyetlerinin makul seviyelerde tutulmasıdır.” ifadelerini kullandı.

