351 sivil öldü

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 hafta önce başlayan savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 22'si çocuk ve 41'i kadın olmak üzere en az 351 sivil öldüğünü açıklarken,

Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştı. Sivillerin tahliyesinde aksama yaşanırken, Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak birbirini suçladı. Bu arada Ukrayna ile Rusya arasında bugün üçüncü barış görüşmeleri yapılacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. Gününde bölgede çatışmalar devam etti.

Mairupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın bombardımanı nedeniyle dün planlanan tahliyelerin gerçekleştirilemediğini duyuruldu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya’nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol’da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

Vereşuk, yaptığı açıklamada, tarafların Mariupol'da tahliye koridorunu açma konusunda anlaştığını, ancak sabah saatlerinde saldırıların başladığını ve tahliyenin yapılamadığını kaydetti.

Rusya: Ukrayna tahliyeler için iş birliğini reddediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi hususunda Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiğini ileri sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesinin kesintiye uğramasından Kiev yönetiminin sorumlu olduğu savunulan açıklamada, "Rusya insani bir koridor oluşturulması için tüm koşulları yerine getirdi" denildi.

İrpin belediye başkanı: 2'si çocuk 8 sivil öldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki çatışmaların sürdüğü İrpin şehrinden vatandaşların tahliyesi sırasında Rusya’nın saldırısı sonucu sekiz kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yaptığı açıklamada, İrpin’deki vatandaşların tahliyesi sırasında, Rus ordusunca açılan ateş sonucunda ikisi çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Markuşin, "Rus işgalciler sivillere ateş açtı. Bir aile öldü. Gözlerimin önünde iki çocuk ve iki kişi yaşamını yitirdi. Bugünkü bombardımanda toplam sekiz sivil yaşamını yitirdi" dedi.

Zelenskiy: Vinnitsaya kentine sekiz füze fırlatıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın Vinnitsaya kentine sekiz füze fırlattığını ve orta batı kentindeki havaalanını tamamen yok ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Telegram'daki bir video mesajında Rus güçlerinin Ukrayna'daki altyapıları tahrip etmeye devam ettiğini belirterek, "Az önce Vinnitsaya'ya 8 füzelik saldırı raporunu aldım. Rusya'ya hiçbir şekilde tehdit oluşturmayan barışçıl Vinnitia'mıza saldırdılar” dedi.

Bununla birlikte Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi ve insani yardım koridorları oluşturmanın önemini vurguladı.

Uluslararası topluma seslenen Zelenskiy, "Biz insanız ve bizi korumak, sizin insani görevinizdir” diye konuştu.

351 sivil öldü

Öte yandan, BM rakamlarına göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Doğu Avrupa ülkesinde bir savaş başlatmasından bu yana Ukrayna'da 22'si çocuk ve 41'i kadın olmak üzere en az 351 sivil öldü ve 707 kişi de yaralandı.

16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü'nün (GTSOU), açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

Rus güçleri bir askeri üssü ele geçirdi

Diğer taraftan, Rus askerleri başkente ilerleyişi sürdürürken, iddiaya göre Rus güçleri Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin dışında Ukrayna'ya ait bir askeri üssü ele geçirdi. Rus ordusu el konulan silahların ve askeri araçların videosunu paylaştı.

Rusya’nın bomba yağdırdığı kasabalar yerle bir oldu

Rus birlikleri, Ukrayna’nın Jitomir kentindeki Korosen ve Ovruch kasabalarına bomba yağdırdı. Bombardıman sonrasında çekilen bir videoda evlerin yerle bir olduğu görülüyor. Yetkililer saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve enkazlardan 5 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.