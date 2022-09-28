Eğlence zirve yaptı

Türk pop müziğinin incisi, Ziynet Sali geçtiğimiz Cumartesi Liman Hotel By Merit’te sahne aldı. Ünlü sanatçı büyüleyici sesi ve sahne performansı ile geceye damgasını vurdu. Misafirlerin büyük beğenisini toplayan Ziynet Sali, bir Kıbrıslı olarak Girne’de olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Gece için özel hazırlanan elbisesini giyen sanatçı, misafirlerin büyük beğenisi topladı. “Aşk Nerede, Kalbim Tatilde, Bana da Söyle, Deli Divanenim ve Senin Olsun” gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

