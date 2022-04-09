Rumeli Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (RUYİAD) ve Rumeli Eğitim Vakfı(REV) işbirliğiyle düzenlenen Rumeli Şahane defilesi Kültür Üniversitesi’nde düzenlendi. Başarılı Moda tasarımcısı ve Balkan Modacısı Müesser Kurt’un yaklaşık 50 parça koleksiyonu film tadında muhteşem bir show ile sergilendi. Asil Çağıl koreografisi ve Devlet Sanatçısı Özlem Abacı’nın sanatsal kurgusuyla birleşen gösteri ayakta alkışlandı. Balkan Kültürünü ve Balkan kadınının zaman yolculuğuna tanıklık eden konuklar kostümlerin hikayelerinde hem modelleri, hem oyuncuları hem de ışık ve görsel sunumlarla desteklenmiş bir zaman yolculuğunda geçmişten bugüne seyahat ettiler. Müesser Kurt defilesinde Zeliha Çal, Simge Ünal, Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Seviye İkbal Tulgar, Melike Yalnız,Melissa Aslan, Jenya Krivenko,Türkan Geyik, Duygu Çakmak , Derya Ekşioğlu ve Nazlıcan Erden gibi taçlı güzeller podyuma çıktı.Fashion art/Mesut Büyüksofuoğlunu n prodüksiyonuyla gerçekleşen defilenin saçları Sabit Akkaya ve ekibi, makyajlar ise Banu Saadet ve ekibi tarafından yapıldı.

