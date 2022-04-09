Türkiye’yi eleştirmedi ‘kötü adam’ oldu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’in telekonferans yöntemiyle Kıbrıs Rum Meclisi’ne hitabı sırasında Türkiye’ye saldırmayınca top atışına tutuldu.

Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun cevap verdiği sırada Zelenskiy’in bağlantısı kesildi, hitap sonrasında, salonda hazır bulunan Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi nezdinde protestoda bulunuldu. Rum gazeteleri Zelenskiy’in, Rum ve Yunan meclislerine olaylı hitaplarını öne çıkardı.

Fileleftheros manşete çektiği haberinde, “Zelenskiy Ateşe Verdi… Ukrayna Cumhurbaşkanı Kıbrıs ve Yunanistan’a Konuştu Ancak Uygunsuzluklar İntiba Kazandı… Lefkoşa’da Türk İstilasına Atıf Yapmaması Eleştiriler, Atina’da Azof Militanının Hitabına Tepkiler” başlık ve spotlarını kullandı.

Zelenskiy’in Yunan Meclisi’ne öğle saatlerinde gerçekleştirdiği olaylı hitabı sonrasında Rum Meclisi’ne hitabının da tepkilere neden olduğuna dikkat çeken gazete, Ruslara verilen “altın pasaportları” öne çıkararak taleplerini ortaya koyan ve Rus gemilerinin Rum limanlarına demirlemesinin yasaklanmasını isteyen Zelenskiy’in Türkiye’ye “dolaylı da olsa” atıf yapmaktan ısrarla kaçındığını yazdı.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Dimitriu’nun, 1974’e ve Türkiye’ye dair bilinen görüşlerini dile getirdiği sırada Zelenskiy’in bağlantısı kesildi. Telekonferans sırasında Zelenskiy’in bağlantısının kesilmesi mecliste olumsuz yorumlar yapılmasına neden oldu.

Haberde “Zelenskiy’in tutumundan duyduğu rahatsızlık ¬Başkan Anastasiadis’in yüzüne de yansıdı. Nikos Anastasiadis meclisten ayrılışı sırasında, (Zelenskiy’in) konuşmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Ancak neden konuşma öncesinde, yapması gereken atıflar konusunda diplomatik yoldan bazı istişarelerde bulunulmadığı soru işareti olarak duruyor” ifadesine yer verildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak telekonferansın ardından, salonda bulunan Ukrayna büyükelçisi ve Ukrayna Büyükelçiliği nezdinde Rum Meclisi adına protestoda bulunulduğunu kaydetti. Büyükelçilikten, Zelenskiy’in bağlantısının kesilmesi konusunda da izahat istendiğini, karşılığında teknik sorun gerekçesi getirildiğini kaydeden gazete Annita Dimitriu’nun konuşma metninin de yazılı iletileceğini ekledi.

Habere göre tepki ve itirazlar Zelenskiy’in Rum meclisine hitabından önce, Yunan meclisine hitabının ardından Yunan asıllı iki “Azov Taburu” militanının “dedelerimiz 2. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı savaştı şimdi biz de Rus Nazilerle savaşıyoruz” mesajını içeren video kaydın izlettirilmesi nedeniyle AKEL’in Zelenskiy’in hitabı sırasında mecliste hazır bulunmayacağını açıkladı. Zelenskiy’in hitabı sırasında AKEL grubu sandalyeleri boş kaldı. Yunanistan’da da söz konusu video izlettirilirken tepki göstererek meclis salonunu terk edenler oldu.