2019 yeniden yaşanabilir

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi iş birliğinde, 14 Nisan Perşembe günü düzenlenecek “Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Nisan Perşembe günü 10.00 – 16.30 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak fuar ile ilgili detayları aktardı.

Aktunç: Paydaşlarla bir araya gelinecek

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, turizm sektörünün ülkedeki açığın kapanması açısından önemine değinerek, pandemiden önce, 2019 yılında turizmin ülkedeki cari açığın yüzde 63’ünü kapadığını ve 960 milyon dolarlık net turizm geliri gerçekleştiğini belirtti.

Pandemi döneminde, hizmet sektöründe çalışan yaklaşık 30 bin kişinin yurt dışına gittiğini aktaran Aktunç, turizm sektörünün yavaş yavaş canlanmaya başlamasıyla personel sıkıntısının ortaya çıktığını, bu sebeple DAÜ ile 14 Nisan’da, önümüzdeki ay sonuna doğru ise Girne bölgesindeki bir üniversite ile kariyer günleri yapacaklarını söyledi.

İşçioğlu: Turizmcilerle yüz yüze görüşmeler

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu konuşmasında, Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022’nin gençlere turizm alanında farklı ufuklar açacağına inanç belirterek, “Ulusal ve uluslararası 100’e yakın otel, restoran, kafe, seyahat acentası, tur operatörü ve havayolu şirketleri yöneticileri, kariyerlerine turizm ile yön vermeyi planlayan misafirlerimizle bir araya geleceğiz” dedi.

Etkinliğin tüm üniversite ve lise öğrencileri yanı sıra, halka da açık olacağını belirten İşçioğlu, etkinlik kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen turizm işletmeleri ile yüz yüze görüşmeler, akademisyenlerle kariyer görüşmeleri, alanlarında uzman konuklarla uluslararası kariyer fırsatları, gün boyu sürecek olan gastronomi etkinlikleri gibi birçok olanağın yer alacağını anlattı.

İşçioğlu, fuarın paydaşları Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği; Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği; Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile sponsorları Narin İşletmeleri; Kaner Group; Oza Kahve; Hediyem Su; Petek Pastaneleri; Mardo ve Ekor’a teşekkür ederek sözlerine son verdi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının sağlamasının önemine değinerek, buna yönelik olarak fuarın organize edildiğini anlattı.

