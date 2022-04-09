İçeriği paylaşılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, hükümeti eleştirerek, yapılan hatalardan dolayı memleketin ‘darmadağın edildiğini’ iddia etti.

Açıklamaya göre Erhürman, “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının” antidemokratik yöntemle hazırlandığını savundu.

Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanacağı söylenen ekonomik protokolü muhalefet olarak görmek istediklerini de ifade etti.

Belediye sayılarının azaltılmasıyla reformun aynı şey olmadığını belirten Erhürman, hükümette oldukları her dönemde reform hakkında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kategorik olarak sayının azaltılmasına karşı tavır sergilemediklerini söyleyen Erhürman, kriterlerin önemine işaret etti. Söz konusu reformun olması gereken usulle ele alınması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, yapılan çalışmalarda belediye başkanlarıyla bile görüşülmediğini savundu.

Kendileriyle de görüşülmediğinin altını çizen Erhürman, “İnsanlara danışmadan, konuşmadan, belediyenizi kapatıyorum diyorsunuz. Bu insanlarla en azından konuşun” dedi.

‘Belediyelerde, elektrikte ve alkollü içkide hatanın yapılması durumunda, geri dönüşü olamayacağını’ söyleyen Erhürman, hükümetin, önerileri dikkate almadığını savundu.

Her şeye rağmen ön yargısız davranmaya çalıştıklarını dile getiren Erhürman, “Umarım salı günü kuracağımız diyalog bizi akıl yoluna taşır. Bu iş bize göre bu şekilde yapılmaz” dedi.

Alkollü içkinin, yanında bir sürü sektörü beraberinde götürdüğünü belirten Erhürman, içkinin ekonomideki yerinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

“Ezberlere konuşmaktan artık herkes vazgeçsin” diye konuşan Erhürman, liyakatin olmadığının atamalardan belli olduğunu savundu.

“Metni görmek istiyoruz”

“En kritik nokta, bunun dönüşü yok. Sorun şurada; ana muhalefet olarak bu metni görmek istiyoruz. Ekonomik örgütler de görsün. Öneri istemiyorsunuz, kimseye bir şey sormuyorsunuz. Gittiniz imzaladınız toplu iş sözleşmesini, ‘bizim hukukumuza uymaz’ dedik. Sonra verilmiş söz orada dururken, yerel yönetimler reformunda verdiğiniz sözün tersini verdiniz. Çalıştığınıza da inanmıyorum. Siz Maliye ve Kıb-Tek’ten sorumlu olan bakanınızla elektrik fiyatlarının nasıl düşürüleceğini bile konuşmadınız”

Asıl meselenin, protokolün ne içerdiği olduğunu söyleyen Erhürman, “Ankara’dan gelen para 2018’den beri yüzde 50’nin üzerine hiç çıkmadı. ‘Yeter ki imza töreni olsuna’ geldi iş. İsterse bir kuruş gelmesin, yeter ki o imza töreni yapılsın. Mesele imzaladığınız protokolü hayata geçirmektir. Burada hata yaparsanız, dönemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

