Asgari ücretten fazla

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2022 tarihi itibariyle açlık sınırının 7 bin 149 TL olarak hesaplandığını bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları “4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı” ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladıkları rapora göre bu rakamın bulunduğunu kaydetti.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 61,24 TL, aylık 1.837,2, yetişkin bir erkek için günlük 64,25 TL, aylık 1.927,5 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 67,45 TL, aylık 2.023,5 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 45,36 TL, aylık 1.360,8 TL olduğunu ifade eden Bengihan, şöyle devam etti:

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 7.149 TL’dir. Asgari Ücrete 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kayıbı nedeniyle Mart 2021 tarihinde yürürlükte olan brüt 4400 TL’lik asgari ücret 382 Sterline denk gelirken bugün yürürlükte olan brüt 7000 TL’lik asgari ücret itibarıyle 361 Sterline gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görülmektedir.

KTAMS Başkanı Bengihan, yaşanan hayat pahalılığı karşısında çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması adına hükümetin acilen radikal tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Bengihan, “Sınırsız teşvik uygulamalarından derhal vazgeçilmeli, çok kazananlardan kazançları oranında vergi alınmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, Kalkınma Bankasından yandaşlara dağıtılan ve geri ödenmeyen 748 milyonluk kredinin tahsil edilmesi sağlanmalı” dedi.