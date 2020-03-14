Gülcan Felekoğlu Akın, demirciliğe olan tutkusunu eğitimini aldığı moda tasarımıyla birleştiriyor

Demirciliğe olan tutkusunu eğitimini aldığı moda tasarımıyla birleştiren Gülcan Felekoğlu Akın, geçinebilmek için çeşitli materyaller ürettiği demiri farklı yorumlarla sanat objelerine dönüştürüyor.

Çocukluğundan beri demirciliğe merakı olan Akın, moda tasarımı konusunda eğitim aldıktan sonra Muş'un Varto ilçesinde demircilik yapan Caner Akın ile hayatını birleştirdi.

Evde oturmayarak eşinin yanında çıraklık yapan Gülcan Felekoğlu Akın, "demircilik erkek işi" diyenlere inat bu işte ustalaştı.

Bir süre sonra İzmir'e taşınarak Yamanlar Mahallesi'nde eşiyle bir atölye açan Gülcan usta, bir yandan geçimini sağlamak için demirden balkon, pencere ve kapı korkulukları yaparken, diğer yandan da tutkusunun peşinden giderek heykellere ve aksesuarlara imza atıyor.

Elinde kıvılcımlar saçan demir kesme makinesiyle demire kıvrımlı şekiller kazandıran Gülcan ustanın hayali ise bir sanat atölyesi açabilmek.

Gülcan Felekoğlu Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da 8 çocuklu bir ailede büyüdüğünü, üniversiteden mezun olduktan sonra moda tasarımı işiyle uğraştığını, demir işine başladığında çevresinden gelen tepkilere rağmen yılmadığını, eşinin de desteğiyle bugünlere geldiğini belirtti.