Salgın merkezi Avrupa oldu

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. ABD'de ise teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileri ile kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Avrupa'da günlük bildirilen Covid-19 vaka ve ölüm sayısının Çin'i geçtiğine dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi." dedi.

Ghebreyesus, dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin Covid-19 vakasının bildirildiğini belirterek, "5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Dünyanın sadece Kovid-19'a odaklandığına işaret eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, bununla beraber sıtma, AIDS ve daha pek çok hastalıkla günlük mücadele veren ülkeler olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın hastalıkların insanlığın "ortak düşmanı olduğu" mesajını verdi, ayrıca ülkelerin Kovid-19'un bulaşma zincirini kırmak için "virüsü erken tespit etmeleri, insanları korumaları ve tedavi etmeleri" gerektiğini kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, Covid-19'un en yaygın olarak görüldüğü ülkelere bakarak, "Bizde böyle olmayacak" diyen ülkelerin "ölümcül bir hata yaptığını" ve Covid-19 pandemisinin her ülkede patlak verebileceğini söyledi.

Çin kurtuldu

Hastalığın ilk ortaya çıktığı ve başka herhangi bir yerden daha fazla vakanın gerçekleştiği Çin'de durum tersine gidiyor. Çin’de vakaların artış hızı dramatik bir biçimde azaldı. Pazartesi günü 36, salı 31, çarşamba günü ise sadece 15 yeni vaka tespit edildi.

Wuhan'da corona virüs nedeniyle çok kısa sürede inşa edilen binden fazla yatak kapasiteli 16 geçici hastanenin kapatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Doktor Zhou Zhıguo, "Çok mutluyum. Birincisi, kazandık, ikincisi, insanlara yardım ettik" dedi.

Hastanede bin 327 hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı. Yetkililer, 16 geçici hastanede 12 bin hastanın tedavi gördüğünü açıkladı.

Fransa'da son durum

Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.

Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti.

Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşinde virüs tespit edildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle şu aşamada Justin Trudeau'ya yapılmayacağı ancak önlem amaçlı 14 gün karantinada kalacağı belirtildi.