Müracaat bekleniyor

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, corona virüsü vakalarından dolayı ülkede yaşanan durumu ele almak üzere, 30'a yakın banka üst düzey yetkilisi ile bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar da hazır bulundu.

Toplantıda içinde bulunulan koşullarda bankaların likitide yaratması üzerinde duruldu. Ayrıca borçların yeniden yapılandırılması ve faizlerin düşürülmesi için de bankalara mesaj verildi.

KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, yeni tip corona virüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izleyerek, bankacılık sektörü personelini, müşterilerini ve ziyaretçilerini korumak için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda gerekli önlemleri aldıklarını bildirdiler.

KKTC Merkez Bankası ve KKTC Bankalar Birliği ortak açıklamasında, Merkez Bankası ve ülkedeki tüm bankaların, operasyonel ve sistemsel faaliyetlerini eksiksiz ve kesintisiz sürdürmek üzere sürekli ve değişik senaryolara dayalı planlarını hazırladıkları kaydedildi.

Bankalar kesintisiz hizmet verecek

Bankaların bu dönem süresince kesintisiz hizmet vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın genel sağlık önlemleri kapsamında bankacılık işlemleri için doğrudan banka şubelerine gitmek ve fiziki para işlemleri gerçekleştirmek yerine ATM, kartlı ödeme sistemleri ve internet/online bankacılık, telefon bankacılığı gibi şubesiz bankacılık kanallarını tercih etmelerinin sağlık tedbirleri açısından yerinde olacağı değerlendirilmektedir.” denildi.

Sağlık Bakanlığı (https://saglik.gov.ct.tr/) tarafından yayımlanan corona virüs ile ilgili rehber ve yönergelere uyulmasını tavsiye eden Merkez Bankası ve Bankalar Birliği, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için Merkez Bankası ve bankalarca alınan ve alınmaya devam edilen sağlık tedbirlerine ilaveten, söz konusu salgının ülkenin bazı ekonomik sektörlerine yaptığı veya potansiyel olarak yapabileceği olumsuz etkilerin de ayrıca gelişen sürece paralel olarak değerlendirildiğini vurguladılar.

Gerekli kolaylık yapılacak

Başbakanlıkta yapılan toplantıda detaylı olarak ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda; salgın nedeniyle işlerinin ve/veya gelir/nakit akışlarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle ödeme sıkıntısı ile karşı karşıya kalan gerek reel sektör işletmelerinin, gerekse gerçek kişilerin bankalara olan borçlarının vade uzatma/taksit azaltma, öteleme, ödemesiz süre sağlama ve benzeri uygulamaların bir veya birkaçı vasıtasıyla yapılandırılmasına ve bu maksatla ilgili tarafların bankalarına müracaatla taleplerini iletmelerine karar verilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2020, 12:00