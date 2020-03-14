‘Yanlış karar’

Ruöm Komünist AKEL Partisi, Akyar ve Yeşilırmak kapılarının KKTC hükümeti tarafından kapatılması kararının yanlış olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi KKTC’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında “Akyar”(Srovilya) ve Yeşilırmak sınır kapılarını kapatma kararı almasıyla ilgili haberin yanı sıra AKEL’in konu hakkındaki eleştirilerine yer verdi.

Habere göre AKEL konuyla alakalı açıklamasında, KKTC makamlarının Akyar(Strovilya) ve Yeşilırmak(Limnidi) sınır kapılarını kapatması kararını eleştirirken bu kararı “yanlış” olarak nitelendirdi.

AKEL açıklamasında kendi ifadesiyle Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın duyurduğu bu kararın herhangi bir bilimsel kanıta iktibas etmediğini savundu.

AKEL koronavirüsün yayılmasının -Kuzey’de ve Güney’de tespit edilen vakalar ışığında- engellenmesi gerekliliğinin, bilimsel ve kanıtlanmış etkili tedbirlerin alınmasını gerektirdiğini de ifade etti.

Güney Kıbrıs’a girişlerde, Güney’den Kuzey’e ve Kuzey’den Güney’e olan geçiş noktalarında etkili kontrollerin büyük ölçüde güçlendirilmesi gerektirdiğinden bahseden AKEL, kararların teknik komite çerçevesinde alınması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

AKEL, koronavirüs tehdidinin tüm Ada ve Ada’nın tüm nüfusu için geçerli olduğunu, ilgili teknik komitenin ise, işbirlikleri, uzlaşma ve istişare açısından yararlı bir alanı teşkil ettiğini de belirtti.

UNFICYP bilgilendirildi

Bu arada Fileleftheros’un haberine göre UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique yaptığı yazılı açıklamada, Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki koronavirüsün daha da yayılmasından korunmak amacıyla iki geçiş kapısının geçici olarak kapanacağı konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Yazılı açıklamada, 3 Şubat 2020’de iki liderin, Covid-19 ışığında hazırlık tedbirlerini görüşmek amacıyla sağlıkla ilgili Teknik Komite toplantısına katıldıkları belirtilirken durumun gelişmekte olduğu bu nedenle birbirlerini bilgilendirme, kamu sağlığını ilgilendiren olağanüstü durumun göğüslenmesi için sıkı işbirliğine devam etme adına iki lidere çağrı yapıldığı da ifade edildi.

UNFICYP yazılı açıklamasında bu çerçevede taraflara yardım etmeye hazır olduklarını ayrıca Akyar(Strovilya)geçiş noktasının kapanmasına ilişkin olarak bu geçici tedbir boyunca Strovilya sakinlerinin refahı için bilgilendirilmeye devam edeceğini belirtti.

Beyarmudu kapısı

Gazete aynı haberinin içerisinde Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri Sözcüsü, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

Habere göre İngiliz Üsler Sözcüsü yaptığı açıklamada Beyarmudu sınır kapısının kapanmasına ilişkin bir planlamanın şu anda bulunmadığını söyledi.

İngiliz Üsler yetkilisi, koronavirüs tehdidinin kısıtlanması ve Kuzey’den Beyarmudu’na veya Ağrotur Üssüne havayolu ile gelenlere karşı Rum Yönetimi ile sıkı işbirliği içerisinde olduklarını ve Rum Yönetimi’nin direktifleri doğrultusunda kontrollerin yapıldığını belirtti.