Hawaii Adası karantinaya girmeyen turisti geri gönderiyor

Dünyanın en gözde turistik yerlerinden Hawaii Adası, tarihinde ilk kez turist gelmesini istemiyor. Eyalet sakinleri, dışarıdan gelen turistler yüzünden corona virüsü salgınının yayılmasından endişe ediyor. Salgına rağmen, bilet fiyatlarının ucuzlamasını fırsat bilen turistler ise Hawaii'ye gitmeye devam ediyor. Alınan yeni karara göre Hawaii'ye girişte kendini karantinaya almayı kabul etmeyen turistler, kapıda uçak biletleri alınarak evlerine geri gönderilmeye başlandı.

Eyalet yönetimi, bazı önlemler aldı. Hawaii'ye dışardan gelen yerli ve turist herkes zorunlu olarak 14 günlük karantinaya girecek. Bu süreçte masrafları da kendileri karşılayacak. Bunu yapmak istemeyen kişiler hemen geldikleri ülkelere geri dönderilecek. Hawaii Turizm Otoritesi, bu iş için 25 bin dolar bütçe ayırdı ve şimdiye kadar 20 turist geri gönderildi.

Geri gönderme işi için, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan Aloha Society of Hawaii (VASH) görevlendirildi. VASH'ın CEO'su Jessica Lani Rich, New York Times'e yaptığı açıklamada, "Geri gönderdiğimiz insanların büyük çoğunluğu, Hawaii'yi salgından korumayı çalıştığımızı bilmelerine rağmen buraya gelerek sorumsuzca bir davranış sergiledi" diye konuştu.

