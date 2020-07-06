İlk adımı attılar

banner453

Tuğçe ile Kemal’in dillere destan nişan töreni

İlk adımı attılar
banner432

   Mücessem ve Gürcan Öder’in oğulları Kemal Öder ile Hasene ve  Derviş Çebiç’in  kızlarıTuğçe Çebiç, evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Hurma Restoran’da gerçekleşen muhteşem nişan törenine, aile yakınları ve arkadaşları katılırken, salon düzenlemesi ve ikram bolluğu konukları mutlu etti.
   Genç çiftin nişan törenlerine, Turizm eski bakanı Ünal Üstel de katıldı. Üstel Tuğçe ile Kemal’e mutluluk dileklerini iletirken, evlenme törenlerine de katılma sözü verdi.
   Damat Kemal aile şirketinde direktörlük yaparken, gelin Tuğçe’nin Fransızca mütercim olduğu öğrenildi.


 

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 09:58
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Harita almak büyük başarı
Harita almak büyük başarı
  1. GÜNEY