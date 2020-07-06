İlk adımı attılar

Mücessem ve Gürcan Öder’in oğulları Kemal Öder ile Hasene ve Derviş Çebiç’in kızlarıTuğçe Çebiç, evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Hurma Restoran’da gerçekleşen muhteşem nişan törenine, aile yakınları ve arkadaşları katılırken, salon düzenlemesi ve ikram bolluğu konukları mutlu etti.

Genç çiftin nişan törenlerine, Turizm eski bakanı Ünal Üstel de katıldı. Üstel Tuğçe ile Kemal’e mutluluk dileklerini iletirken, evlenme törenlerine de katılma sözü verdi.

Damat Kemal aile şirketinde direktörlük yaparken, gelin Tuğçe’nin Fransızca mütercim olduğu öğrenildi.





Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 09:58